Un organico composto da 28 calciatori, 12 dei quali Under. Facendo riferimento solo al campionato, il giocatore più impiegato da mister Marchionni è il classe 2008 Filippo Toscano, entrato in campo dopo pochi minuti nella gara di Coppa Italia con il PraiaTortora, in seguito all’infortunio subìto da Palmieri e da quel momento diventato un punto fermo dello schieramento amaranto.

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Se per Toscano la titolarità è diventata una costante, c’è un altro giovanissimo, Runza, che ha collezionato appena sei minuti di gioco. Ci sono poi calciatori che non hanno ancora trovato spazio: Palmieri a causa dell’infortunio, Pellicanò per un recupero che si protrae da tempo e Madia per scelta tecnica.