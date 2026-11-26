"Siamo i volontari che nel 2014 hanno salvato i cani che gli enti preposti avevano da sempre abbandonato" la nota dell'associazione

Non abbiamo mai cercato privilegi o vantaggi. Abbiamo cercato solo di salvare delle vite e di fare ciò che chi di dovere non ha fatto.

Dacci una Zampa ONLUS, tramite il proprio legale, ha risposto al riscontro del Comune di Reggio Calabria dell’11 novembre che intimava il rilascio del Canile Comunale di Mortara e definiva i volontari “occupanti abusivi sine titulo”.

Contestiamo quella ricostruzione con documenti, date e atti.

Non siamo più disposti a sentire pettegolezzi, chiacchiericci e false verità. Tutto è scritto nero su bianco, è tutto documentato.

Tutto inizia nel 2014

L’11/10/2014 ASP e Comune trovano a Mortara 99 cani privi di microchip, portati da cittadini, forze dell’ordine e dalla stessa ASP.

In quell’occasione il Comune si è limitato a prenderne atto, senza adottare alcun provvedimento e senza farsi carico dei SUOI cani.

Tutta la città ne è testimone: sono stati l’Associazione Dacci una Zampa ONLUS e i liberi cittadini a prendersi cura di quei 99 cani, a curarli, a nutrirli, a salvarli.

Da quel giorno non ci siamo mai fermati. Circa 600 cani sono entrati a Mortara, portati da forze dell’ordine, ASP e cittadini, perché non essendoci alcun servizio, tutti vedevano nel canile l’unica soluzione. E altrettanti ne sono usciti in adozione.

I cani sono stati microchippati prima della gestione che ha portato al sequestro del canile e all’arresto dell’allora gestore. Per salvaguardarli, i soci li intestarono a loro stessi. L’Associazione ha denunciato le condizioni della struttura, contribuendo a far emergere la situazione che ha portato al sequestro.

Non è per amore dei cani che ci dobbiamo sentire minacciati. Ogni atto è stato fatto per tutelare i cani presenti.

Al momento del sequestro giudiziario non c’erano altri operatori da parte del Comune. Gli animali rischiavano di essere spostati in altra struttura. Indipendentemente dai cani dell’Associazione, ci siamo sacrificati per amore di quei cani, affinché restassero all’interno del canile di Mortara. E noi siamo rimasti a occuparci di loro.

La permanenza è stata legittimata già dall’aprile 2016 dal Settore Ambiente e poi dai provvedimenti dei magistrati del sequestro giudiziario.

Solo con PEC del 29/04/2026 il Comune ci ha comunicato il dissequestro, a far data dal 14/01/2026. E fino ad allora abbiamo garantito cure per tutti i cani, sostituendoci all’amministrazione.

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Dal 2018 al 2026: oltre 400.000 euro risparmiati

Da Gennaio 2018 al 01/09/2026 i volontari hanno provveduto a proprie spese alla pulizia dei box e all’accudimento di circa 200 cani di proprietà comunale, con mangimi, integratori e interventi urgenti.

Il Comune è rimasto esonerato dai suoi doveri, con un evidente vantaggio economico. Di recente dal sito del Comune risulta che la pulizia dei box è stata affidata ad una ditta per 6 mesi per 23.098,61 euro + IVA 22%. Moltiplicandoli per ogni semestre dal 1 gennaio 2018 al 31 agosto 2026, il risparmio per il Comune è stato di oltre 400.000 euro per la sola pulizia, senza contare tutte le altre spese sostenute solo da noi, tutte documentabili.

Abbiamo anche assunto personale a nostro carico quando i volontari, per lavoro o esigenze personali, non riuscivano a garantire la presenza quotidiana.

L’oasi canina: volevamo andarcene, non restare

Nelle more, ci siamo attivati per trovare una soluzione alternativa per detenere legittimamente i cani salvati.

Con delibera di giunta n. 141 del 13/11/2015 la Provincia ci ha affidato in concessione onerosa un’area del demanio fluviale per costruire un’oasi canina e avviare un progetto pilota provinciale.

Abbiamo ottenuto le autorizzazioni, fatto la conferenza di servizi, e nel luglio 2017 abbiamo avviato i lavori, dopo il permesso di costruire del mese di maggio del 2017.

Nell’aprile 2018 il terreno in questione è stato sottoposto a sequestro giudiziario per rinvenimento di materiale di risulta.

Ad oggi la concessione è sospesa in attesa della bonifica da parte della Città Metropolitana, che non ha mai comunicato alcuna attività avviata.

L’Associazione si è assunta impegni economici per oltre 200.000,00 € e tra raccolta fondi e finanziamento presso Banca Prossima, ha concretamente esborsato circa 70.000 euro per l’avvio dei lavori, oltre al regolare pagamento del canone di concessione.

La persistente inattività dell’ente competente alla bonifica ci ha causato ingenti danni.

Per questo abbiamo dato mandato al nostro legale per avviare una richiesta di risarcimento danni nei confronti della Città Metropolitana.

È evidente che se non ci siamo trasferiti non è per mancanza di volontà.

Avevamo anche chiesto al Comune, ex art. 7 L.R. 41/90, uno spazio per custodire legittimamente i cani, e fatto continui appelli pubblici alla cittadinanza.

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Andarsene in modo ordinato: gli ostacoli

Con nota del 3/5/2026 abbiamo preso atto delle dimissioni del custode giudiziario.

Convocati per un accordo di gestione transitoria, abbiamo ribadito la volontà di trasferire tutti i cani. Con una nota del 12/05/2026 il Comune prendeva atto e riteneva “superata ogni questione… nel ringraziare per la disponibilità dimostrata”.

Da allora ci siamo attivati davvero, ma abbiamo trovato solo ostacoli:

Il piccolo terreno che avevamo individuato per realizzare una piccola realtà a norma non è risultato idoneo, per presenza di vari vincoli. Non poteva andare bene per costruire una struttura a norma;

Nei mesi estivi, da Maggio a Settembre, le pensioni sono piene, e viviamo in un territorio dove le adozioni stanno quasi a zero;

Le prassi veterinarie si sono prolungate perché abbiamo dovuto aspettare per quasi un mese e mezzo l’autorizzazione del Comune per far accedere il veterinario dell’Associazione a fare prelievi e visitare i cani.

Eppure, nonostante tutto, ci siamo attivati: da 30 cani oggi in canile ne sono rimasti 17.

Ora il Comune ci dà 30 giorni per spostare i cani, con scadenza il 5 dicembre, nei mesi di Natale. È difficoltoso trovare pensioni e strutture che si prendano in carico cani anziani.

Un termine impossibile, anche perché senza idonee certificazioni mediche i cani non possono essere trasferiti.

Un trasferimento non è un semplice spostamento: deve garantire salute, continuità assistenziale e benessere psicofisico. I cani rimasti sono tutti anziani e con problematiche particolari.

Chiariamo una cosa: anche se dovessero uscire i cani dell’Associazione, tutti gli altri che sono all’interno di quel canile sono stati accuditi da noi e per noi sono un bene affettivo. È una crudeltà quello che stanno facendo, perché quegli animali ci hanno visto più di quindici ore al giorno in quel canile. Tutte le feste, tutti i Natali. Sempre, sempre, sempre. Adesso abbiamo le ore contate!

Quei cani sono la nostra famiglia

Questo è il punto. Non siamo “poveri volontari”. Siamo persone che hanno dato anni, soldi, Natali, feste, notti, salute, a chi non aveva voce. E che oggi chiedono rispetto.

Chi altro avrebbe resistito e continuato ad andare avanti? Abbiamo resistito a tutto per amore. Ai sequestri, ai terreni bloccati, ai soldi spesi, le attese, le minacce continue di spostamento, i pettegolezzi, le porte chiuse. Alla fogna che invadeva il canile, ai lavori in corso, Covid. Tutto per amore. Tutto per tutelare quei cani. E noi siamo rimasti. Sempre. Perché per noi non erano numeri, non erano pratiche, non erano “cani di nessuno”. Erano famiglia.

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Cosa chiediamo oggi

che il Comune indichi la data di inizio dei lavori di ammodernamento della struttura;

un incontro urgente con il settore competente e il servizio veterinario Area C, per le indicazioni a tutela dello stato psicofisico e comportamentale degli animali, in subordine concedendoci di detenerli perfino in luoghi “non autorizzati” per ottemperare alle prescrizioni comunali.

Non rivendichiamo privilegi su una struttura pubblica. Chiediamo rispetto per il lavoro svolto, trasparenza sui fatti e garanzie concrete per i cani.

I volontari hanno dedicato anni, soldi ed energie a chi non aveva voce. Oggi come ieri la priorità è una sola: che nessun cane venga lasciato indietro e che ogni trasferimento rispetti la sua salute, la sua età e le sue esigenze.

Il volontariato non può diventare una colpa, la solidarietà non può essere scambiata per interesse personale.

La tutela degli animali non è una battaglia di parte. È una responsabilità di tutti.