L'obiettivo del Lions International RC Host è accendere i riflettori sull'importanza della diagnosi precoce e del controllo dei fattori di rischio legati al diabete e alle patologie cardiovascolari

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, il Lions International Reggio Calabria Host promuove un’importante iniziativa di sensibilizzazione e prevenzione sanitaria, con l’obiettivo di accendere i riflettori sull’importanza della diagnosi precoce e del controllo dei fattori di rischio legati al diabete e alle patologie cardiovascolari.

L’appuntamento è fissato per sabato 28 novembre 2026, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, presso il chiostro della chiesa di San Giuseppe, in Corso Giuseppe Garibaldi 146, a Reggio Calabria.

La mattinata prevede uno screening gratuito e un’attività di valutazione ecografica dello spessore medio-intimale carotideo, un esame che consente di osservare le pareti delle arterie carotidi e di contribuire alla valutazione del rischio vascolare, particolarmente importante nelle persone affette da diabete.

L’iniziativa intende richiamare l’attenzione su una patologia che richiede consapevolezza, controlli periodici e corretti stili di vita. Il diabete, infatti, può aumentare il rischio di complicanze cardiovascolari e vascolari; per questo motivo la prevenzione rappresenta uno strumento fondamentale per tutelare la salute e migliorare la qualità della vita.

Leggi anche

L’evento è promosso dal Lions International Reggio Calabria Host, presieduto da Rosy Perrone. All’iniziativa collaborano inoltre diverse realtà associative e istituzionali: l’Associazione Italiana “Lotta al Diabete” (AILD), con D. Valente quale responsabile nazionale e responsabile screening e prevenzione diabete IX Circoscrizione Lions; l’Associazione “Giovani con Diabete”, rappresentata da R. Caminiti; la Delegazione Città Metropolitana di Reggio Calabria dell’ANIOC, con E. N. Scarlata; e la Croce Rossa Italiana, Comitato di Reggio Calabria, con D.M. Dattola.

Gli organizzatori consigliano ai partecipanti di presentarsi a digiuno da almeno due ore.