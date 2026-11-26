Il Ponte sullo Stretto, con i suoi vantaggi, i suoi svantaggi e le sue prospettive, è al centro di un convegno in programma giovedì 3 dicembre 2026, alle ore 10:00, a Reggio Calabria. L’appuntamento è a Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, nella Sala “Giuditta Levato”.

Il convegno, dal titolo “Il Ponte sullo Stretto: vantaggi, svantaggi, prospettive”, è organizzato dall’Associazione fra ex Consiglieri regionali della Calabria, con il patrocinio degli Ordini professionali provinciali e regionali di agronomi, architetti, geologi e ingegneri. L’iniziativa ha finalità di studio e di approfondimento.

Saluti istituzionali e relazioni

I lavori si aprono con i saluti istituzionali del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, del presidente del Consiglio regionale della Calabria Salvatore Cirillo, di Enzo Cappello, presidente del Coordinamento Nazionale delle Associazioni di Consiglieri ed ex Consiglieri regionali, del sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro e della sindaca di Villa San Giovanni Giusy Caminiti. Sono previsti anche i saluti dei presidenti degli Ordini professionali provinciali e regionali.

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Introduce Ernesto Funaro, presidente dell’Associazione fra ex Consiglieri regionali della Calabria. Questo il quadro delle relazioni:

Aurelio Misiti, già presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su “Il Ponte di Messina e la Città Metropolitana dello Stretto”

Paolo Veltri, già preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria, su “Il Ponte sullo Stretto: dubbi e perplessità”

Domenico Passarelli, docente di Urbanistica e presidente di INU Calabria, su “Il Ponte tra assetto del territorio e sistema infrastrutturale”

Roberto Di Maria, ingegnere trasportista ed editore del blog “Sicilia in progress”, su “Ponte e territorio: un rapporto difficile”

Mario Cavaleri, giornalista e scrittore, autore del volume “Il Ponte che verrà”, su “Tra realismo e progettualità”

Lodovico Corigliano, ingegnere strutturista che ha partecipato alla progettazione dell’opera, su “Genesi e motivazioni della progettazione di un’opera unica al mondo”

Gli interventi programmati

Dopo le relazioni sono previsti quattro interventi programmati:

Vincenzo Pisano, vicepresidente dell’Associazione fra ex Consiglieri regionali della Calabria, su “Il Ponte sullo Stretto, un’opportunità per lo sviluppo del Sud”

Antonio Barillaro, sindaco di San Giovanni di Gerace e presidente dell’Unione Comuni Valle del Torbido, su “Le aree interne e la fruizione del Ponte”

Salvatore Zoccali, tesoriere dell’Associazione, su “Il Ponte sullo Stretto e la connessione col territorio: quanto deve aspettare la zona ionica?”

Giovanni Nucera, dell’Ufficio di Presidenza dell’Associazione, su “Il Ponte sullo Stretto: fra Rinascimento e Risorgimento Italico”

A moderare i lavori sarà il giornalista Giorgio Neri.

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All’appuntamento sono stati chiamati a partecipare i parlamentari calabresi, i vescovi e gli arcivescovi della Calabria, i rettori delle Università calabresi, i prefetti delle province calabresi, i consiglieri e gli assessori della Regione, gli ex parlamentari ed ex consiglieri regionali, i presidenti delle Amministrazioni provinciali, i sindaci dei Comuni della Calabria, i presidenti di UPI, ANCI, UNCEM e Lega delle Autonomie, i presidenti dei Parchi nazionali e delle aree protette calabresi, i presidenti regionali delle organizzazioni delle categorie produttive, i segretari regionali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, l’ALA – Associazione nazionale degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti e i dirigenti del Consiglio regionale.