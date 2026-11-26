Metà settimana con la Reggina che si prepara alla sfida di domenica al Granillo contro il Siracusa. Dopo la sconfitta di Palermo, la rabbia dei tifosi e le dichiarazioni post gara di Marchionni, non si registrano particolari novità. Su Gazzetta del Sud ha parlato l’ex attaccante amaranto Emiliano Bonazzoli, oggi tecnico del Renate Primavera: “Può succedere una flessione, l’importante è che non diventi cronica. Mi è dispiaciuto per la sconfitta di Palermo e comprendo la delusione dei tifosi. In nessun campionato è facile vincere. Marco (Marchionni) è un buon tecnico, siamo stati compagni ai tempi della Fiorentina, del Parma e della Nazionale. A Novara e anche a Ravenna ha svolto un ottimo lavoro. Si è ancora a novembre e il distacco dalla Vibonese è di una sola lunghezza. È un collega esperto, poi a tutti può capitare di sbagliare. Bisognerà avere pazienza e sono convinto che, alla lunga, la Reggina arriverà alla meta. È chiaro che le avversarie dirette hanno qualità. Chi affronta gli amaranto tende sempre a dare il massimo, disputando la classica partita della vita“.

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“Le promozioni si conquistano segnando. Gli attaccanti, quando vengono chiamati in causa, devono mettere il pallone in rete. Magrassi e Guida stanno facendo quello che possono. C’è anche Alma in rosa. La Vibonese, invece, può contare su un centravanti come Marsico, che sta facendo la differenza. Alla Reggina manca un profilo del genere. Il ds Romairone è probabile che interverrà sul mercato per irrobustire l’organico”.

Il Siracusa, il Granillo e Lotito

“Col Siracusa servirà un atteggiamento diverso rispetto a Palermo. Assolutamente. Gli aretusei stanno attraversando un periodo felice e, senza la penalizzazione, sarebbero in zona playoff. La Reggina potrà comunque affidarsi alla spinta del pubblico. Conosco l’atmosfera del Granillo e, in giornate come queste, può rappresentare un’arma in più. Lotito con la Salernitana ha ottenuto risultati fantastici e anche alla Lazio ha svolto un ottimo lavoro. È un imprenditore di spessore e mi auguro che possa riportare la Reggina dove merita”.