La costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina potrebbe generare 23 miliardi di euro di Pil aggiuntivo a livello nazionale, di cui 5,9 miliardi in Sicilia e Calabria, e un giro d’affari complessivo di 37 miliardi nei sette anni e mezzo previsti per la realizzazione dell’opera.

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Sono le stime dello studio sulle ricadute socioeconomiche del Ponte, presentato da Valerio De Molli, managing partner e amministratore delegato di Teha Group, al convegno «Il Ponte sul futuro: connettere territori, creare valore», in corso nella sede del Cnel a Roma.

Secondo lo studio, la fase di costruzione genererebbe inoltre 110mila unità di lavoro nelle due regioni interessate, Calabria e Sicilia.

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La ricerca analizza anche gli effetti attesi nei trent’anni successivi alla realizzazione dell’infrastruttura.

Sul fronte del turismo, Teha stima oltre 800mila visitatori aggiuntivi all’anno, con una ricaduta economica di circa 300 milioni di euro annui per Sicilia e Calabria.

Fonte: Ansa Calabria