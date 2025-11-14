Giornata mondiale del diabete: screening e prevenzione, le iniziative dell’ASP di Reggio

Il 14 novembre si celebra la Giornata Mondiale del Diabete, un appuntamento annuale promosso dalla International Diabetes Federation (IDF) e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dedicato alla sensibilizzazione su una delle patologie croniche più diffuse e insidiose del nostro tempo. In Italia, si stima che quasi 4 milioni di persone convivano con il diabete, con una prevalenza in costante aumento. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria partecipa attivamente a questa ricorrenza, promuovendo una serie di iniziative volte a informare, prevenire e intercettare precocemente la malattia.

Prevenzione: stili di vita sani come prima difesa

Contrastare il diabete significa innanzitutto adottare comportamenti salutari:

Alimentazione equilibrata , ricca di fibre, frutta e verdura, povera di zuccheri semplici e grassi saturi.

, ricca di fibre, frutta e verdura, povera di zuccheri semplici e grassi saturi. Attività fisica regolare , anche moderata, come camminate quotidiane o esercizi aerobici.

, anche moderata, come camminate quotidiane o esercizi aerobici. Controllo del peso corporeo e della circonferenza addominale.

e della circonferenza addominale. Monitoraggio della pressione arteriosa e dei livelli di glicemia.

Queste azioni, se integrate nella quotidianità, rappresentano una barriera efficace contro l’insorgenza del diabete di tipo 2 e migliorano la qualità della vita di chi già ne è affetto.

Screening e diagnosi precoce: un’opportunità da non perdere

Molti cittadini convivono con il diabete senza saperlo. Per questo, l’ASP RC, nell’ambito del progetto europeo JACARDI – Joint Action on Cardiovascular Diseases and Diabetes, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, ha predisposto un questionario di autovalutazione del rischio diabetico accessibile online sul sito dell’ASP RC (https://www.asprc.it/doc/jacardi/).

Questo strumento consente a ogni cittadino di:

Valutare il proprio rischio di sviluppare diabete.

il proprio rischio di sviluppare diabete. Ricevere indicazioni personalizzate sui comportamenti da adottare.

sui comportamenti da adottare. Essere indirizzato, se necessario, verso un percorso di screening o approfondimento clinico.

Il progetto JACARDI coinvolge 21 Paesi europei e mira a diffondere pratiche efficaci di prevenzione e gestione del diabete, con oltre 140 progetti pilota attivi.

Un impegno condiviso per il benessere della comunità

L’ASP di Reggio Calabria invita tutti i cittadini a partecipare alle iniziative in programma, a prendersi cura della propria salute e a diffondere la cultura della prevenzione.

Il diabete si può contrastare, ma serve consapevolezza, informazione e azione.