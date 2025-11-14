Giornata mondiale del diabate: a Reggio screening gratuiti in piazza

Lo screening è aperto a tutti e non richiede prenotazione, cone medici e volontari al servizio dei reggini

A Reggio Calabria torna una giornata dedicata alla prevenzione. Venerdì 14 novembre 2025, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, sarà possibile effettuare uno screening gratuito in pieno centro città, grazie all’iniziativa promossa dal Lions Club Reggio Calabria Sud Area Grecanica, insieme all’Associazione Giovani con Diabete, al gruppo Diabaino Vip e all’ODV CID – Conoscere il diabete.

L’appuntamento è fissato in Piazza San Giorgio al Corso, dove medici e volontari saranno presenti per l’intera giornata con postazioni dedicate ai controlli e alla sensibilizzazione.

Gli orari previsti sono:

10:00 – 13:00

16:00 – 20:00

L’iniziativa rientra nel programma del Distretto 108Ya – Anno Sociale 2025-2026 e si inserisce nelle attività che i Lions dedicano alla salute pubblica, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini alla diagnosi precoce di una patologia spesso silenziosa.

Lo screening è aperto a tutti e non richiede prenotazione. Un’occasione semplice e immediata per controllare i livelli glicemici e ricevere informazioni utili sulla prevenzione e sulla gestione del diabete.

Un gesto rapido, ma che può fare la differenza. Reggio Calabria risponde con una giornata di “cura” e consapevolezza.