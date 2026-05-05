Calcio: Trapani retrocesso, ma Antonini fa riprendere gli allenamenti. La motivazione

Una retrocessione amara quella del Trapani, determinata soprattutto dalla enorme quantità di punti di penalizzazione (25) che hanno pesantemente cambiato il volto della classifica ai granata. Ma il patron Antonini, nonostante diverse bocciature nei vari gradi di giudizio della giustizia sportiva, non intende arrendersi ed è convinto che alla fine riuscirà a spuntarla recuperando i punti utili almeno per la disputa del play out. L’8 maggio arriverà anche la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria sulle cartelle impugnate, ma la giustizia sportiva finora non ha tenuto conto degli sviluppi in sede di giustizia ordinaria

Il comunicato

“Da domani l’FC Trapani riprende ad allenarsi a pieno ritmo. Siamo tutti convinti che almeno riavremo i punti sufficienti per giocare i play out. Ci aspettano 3 settimane intense di lavoro per farci trovare pronti a riscrivere la storia di questo campionato. La verità ci renderà liberi“.