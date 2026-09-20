Reggio, 120 mila euro per il canile di Mortara: approvato il progetto per l’adeguamento della struttura
La Giunta comunale ha dato il via libera al documento di indirizzo alla progettazione. Il sindaco Cannizzaro: "Risolve un problema atavico, serviranno per la messa a norma del canile"
20 Settembre 2026 - 10:06 | di Vincenzo Comi
Un intervento atteso da tempo per il canile comunale di Reggio Calabria, nella zona di Mortara di Pellaro. Questa mattina, nel corso di una riunione di Giunta iniziata alle ore 8:30, l’amministrazione comunale ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione relativo ai lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria della struttura.
La somma complessiva destinata all’intervento ammonta a 120 mila euro. Le risorse saranno utilizzate per la progettazione e per gli interventi necessari a rendere il canile conforme agli standard previsti.
Il sindaco Cannizzaro: “Un problema atavico che finalmente affrontiamo”
A comunicare l’approvazione dell’atto è stato il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, attraverso un video pubblicato sui propri canali social.
“Buona domenica, di buon mattino abbiamo appena concluso una riunione di Giunta approvando un atto deliberativo che risolve un problema atavico, il canile di Mortara di Pellaro”, ha dichiarato il primo cittadino.
“Destiniamo 120 mila euro – ha aggiunto Cannizzaro – che serviranno per la progettazione ma soprattutto per la messa a norma della struttura”.
Lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria
L’intervento riguarda quindi il percorso di riqualificazione del canile comunale, con l’obiettivo di adeguare gli spazi e garantire le condizioni necessarie per il corretto funzionamento della struttura.
L’approvazione del documento di indirizzo alla progettazione rappresenta il primo passaggio amministrativo per procedere con la definizione degli interventi e con le successive fasi tecniche.
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