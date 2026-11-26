Reggina, occhio al Siracusa: la classifica non racconta il reale bottino conquistato, anche se quei tre punti…
Avvincente il duello di due stagioni addietro. Gli aretusei la spuntarono all'ultima giornata
26 Novembre 2026 - 10:50 | Redazione
Il Siracusa si presenta al Granillo per la sfida con la Reggina con 18 punti in classifica, ma ne ha conquistati complessivamente 25. A pesare sono infatti i sette di penalizzazione inflitti per le vicende extracampo della scorsa stagione.
Siracusa, senza penalizzazione sarebbe quarto
Senza la penalizzazione, gli aretusei occuperebbero il quarto posto in classifica, ad una sola lunghezza dal Sambiase, a quattro dagli amaranto e a cinque dalla capolista Vibonese. Va anche ricordato, però, che il Siracusa ha beneficiato della vittoria a tavolino contro il Licata, a causa del tesseramento irregolare di un calciatore della formazione gialloblù, dopo aver perso sul campo con il punteggio di 2-1.
Il punto di forza è la difesa
L’attacco conta 21 reti all’attivo, mentre decisamente positivo è il rendimento del reparto arretrato, con appena 12 gol subiti, due in più rispetto a Vibonese e Reggina. Numeri che invitano a non sottovalutare l’avversario. Per gli amaranto, chiamati a reagire dopo la sconfitta di Palermo, si prospetta una sfida tutt’altro che semplice. Avvincente il duello di due stagioni addietro con i biancoazzurri che la spuntarono all’ultima giornata, grazie ad un solo punto di vantaggio sulla Reggina.
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