Resta alta l’attenzione sul futuro dell’area di Pentimele, a Reggio Calabria, destinata, secondo il progetto originario, alla realizzazione di un polo ludico-sportivo e ricreativo. Un intervento sul quale il sindaco Francesco Cannizzaro aveva espresso, sin dall’inizio del suo mandato, la volontà di cambiare rotta, immaginando per quella porzione di città una funzione differente, legata allo sviluppo del turismo congressuale e fieristico.

Pentimele, il confronto con gli uffici ministeriali

Secondo quanto raccolto da CityNow, in queste settimane l’amministrazione comunale sta portando avanti una serie di interlocuzioni con gli uffici ministeriali per verificare la possibilità di rivedere la destinazione d’uso dell’area.

La questione non è semplice dal punto di vista amministrativo. Per i progetti di rigenerazione urbana, infatti, esiste l’obbligo di mantenere la linea di finanziamento originaria. E l’amministrazione, in linea con l’impegno assunto dal primo cittadino, sta valutando una rivisitazione del progetto che consenta di conciliare la nuova destinazione con i vincoli del finanziamento.

Ma il percorso richiederà ancora del tempo. Nel frattempo, però, grazie a un’intensa interlocuzione con i Ministeri, l’amministrazione comunale ha ottenuto una proroga dei termini per l’ultimazione degli interventi e la definizione dell’iter.

Cannizzaro vuole cambiare il progetto originario

Il sindaco aveva manifestato chiaramente la volontà di mettere una ‘X’ sul progetto originario, per il quale erano stati destinati oltre 4,5 milioni di euro.

“Ho già avviato le procedure per cambiarne la destinazione”, aveva spiegato Cannizzaro nel corso della trasmissione Reggio Politik, ribadendo l’intenzione, già manifestata durante la campagna elettorale, di puntare su un polo fieristico e un centro congressi, anziché su un’area sportiva e ricreativa.

Una scelta legata alla volontà di sviluppare il turismo congressuale e intercettare nuovi flussi turistici, anche nei periodi dell’anno tradizionalmente meno frequentati.

Il dibattito aperto da CityNow

Proprio sul futuro dell’ex Fiera di Pentimele, CityNow aveva acceso i riflettori nei mesi scorsi, aprendo un dibattito pubblico sulla destinazione strategica dell’area.

Un confronto che ha coinvolto esponenti del mondo imprenditoriale, professionisti e rappresentanti delle associazioni di categoria, facendo emergere l’esigenza di dotare Reggio Calabria di una struttura in grado di ospitare congressi, appuntamenti fieristici ed eventi di rilevanza nazionale.

La vicinanza al porto, allo svincolo autostradale e al centro cittadino rende Pentimele un’area particolarmente interessante per investimenti di questo tipo.

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La proroga ottenuta dall’amministrazione rappresenta un passaggio importante, perché concede ulteriore tempo per individuare una soluzione amministrativa e progettuale compatibile con le risorse disponibili.

Non equivale, tuttavia, al via libera definitivo alla nuova destinazione d’uso. La volontà politica del sindaco è chiara. Adesso occorrerà capire se e attraverso quali modalità sarà possibile tradurla in un progetto concreto, senza compromettere il finanziamento originario.

CityNow continuerà a seguire l’evoluzione dell’iter, nella convinzione che il futuro di Pentimele rappresenti una delle partite più importanti per lo sviluppo economico e turistico di Reggio Calabria.