Calabria ancora protagonista a Bruxelles. A Palazzo Campanella la presentazione degli eventi targati Princi
Giusi Princi porta le eccellenze del territorio al Parlamento europeo. Tre giornate dedicate alla cultura, alla ricerca scientifica, al sociale e all'enogastronomia
26 Novembre 2026 - 12:23 | di Redazione
La Calabria torna protagonista sulla scena europea. L’europarlamentare Giusi Princi promuove un nuovo programma di iniziative al Parlamento europeo di Bruxelles, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, le competenze e le eccellenze del territorio calabrese.
Il programma sarà presentato sabato 28 novembre, alle ore 11:00, presso la Sala “Giuditta Levato” di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, a Reggio Calabria.
Tre giornate dedicate alle eccellenze calabresi
L’iniziativa si articolerà in tre giornate, durante le quali la Calabria avrà l’opportunità di raccontarsi in un contesto internazionale attraverso diversi ambiti: dalla cultura alla ricerca scientifica, dal sociale all’enogastronomia, fino all’arte dolciaria.
Un’occasione per dare visibilità alle professionalità, ai talenti e alle peculiarità della regione, portando all’interno delle istituzioni europee una rappresentazione del territorio che coniughi tradizione, competenze e innovazione.
La collaborazione con ARSAC e Conpait
Anche quest’anno gli appuntamenti promossi a Bruxelles da Giusi Princi vedranno la collaborazione di ARSAC (Azienda regionale per lo Sviluppo agricolo della Calabria) e Conpait (Confederazione Pasticceri italiani).
Le due realtà contribuiranno alla promozione delle eccellenze produttive ed enogastronomiche calabresi, valorizzando le specificità e le tradizioni del territorio.
Spazio anche alla musica con la partecipazione della cantante Carmen Floccari e del musicista Paolo Paviglianiti, che porteranno al Parlamento europeo la cultura musicale italiana e calabrese.
La conferenza stampa a Palazzo Campanella
Alla presentazione del programma, oltre all’europarlamentare Giusi Princi, interverranno:
- Fulvia Caligiuri, direttore generale di ARSAC;
- Ernesto Siclari, garante regionale dei diritti delle persone con disabilità;
- Angelo Musolino, presidente di Conpait.
Alla conferenza saranno presenti anche Carmen Floccari e Paolo Paviglianiti, protagonisti della tre giorni nella capitale belga.
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