Negli ultimi giorni due animali in difficoltà sono stati soccorsi dai volontari del Gruppo Adorno. Nella mattinata di sabato un gabbiano reale è stato individuato in gravi difficoltà da un cittadino sulla spiaggia di Pellaro. L’animale presentava sintomi da intossicazione, dovuta probabilmente ad ingestione di acqua inquinata: restava accucciato sulla sabbia incapace di sostenersi sulle zampe. Proprio in quei giorni uno scarico di acque putride e maleodoranti si riversava in mare in corrispondenza della Foce del Torrente Fiumarella. Il gabbiano è attualmente in terapia e si spera possa tornare presto in libertà.

Il piccione appeso a un cavo elettrico al Rione Ferrovieri

Un piccione è stato inoltre soccorso al Rione Ferrovieri. L’animale, che aveva una cordicella attorcigliata alle zampe, si era impigliato ad un cavo elettrico, restando a lungo appeso a testa in giù. Provvidenziale in questo caso il tempestivo intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco che sono riusciti a liberarlo. L’animale si trova anch’esso in cura. L’associazione ringrazia i Vigili del Fuoco di Reggio Calabria per la sensibilità dimostrata e per il tempestivo intervento che ha evitato al piccione ulteriori sofferenze.