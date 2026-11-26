L’intervista al tecnico della Cadi Antincendi Futura Sylvio Rocha:

“Sono molto contento con il lavoro che stiamo facendo. Il risultato manca, siamo un po’ indietro, non è quello che aspettavamo. Lavoro anche con i ragazzi giovani, sono molto contento, molto soddisfatto perché vedo che stanno crescendo i ragazzi giovani, che la squadra sta prendendo quella dinamica che cerco, una dinamica positiva, una dinamica competitiva soprattutto, e vedo che siamo nella strada giusta”.

La convocazione di Honorio e il lavoro con i giovani

“Una grande soddisfazione, prima di tutto, per la società, che è una società che dà tanto valore ai giovani. Si vede che non solo lui, non c’è solo Lorenzo, ma abbiamo altri ragazzi giovani qua con tantissima qualità. Ogni giorno porto ad allenarsi con la prima squadra i nostri giovani, per far sì che la loro crescita sia competitiva, che il livello sia alto. Sono contento, si vede che i ragazzi sono disponibili, hanno tanta voglia. Continueremo con questo lavoro con loro. Lorenzo è un ragazzo che secondo me è ancora in fase di formazione, ma sta facendo passi molto importanti e ogni settimana vedo che ha una grande crescita. Lo sta dimostrando in prima squadra in A2 Elite, per un ragazzo di 15 anni non è facile. E adesso con questa soddisfazione di poter confrontarsi con ragazzi nazionali, solo fa bene a lui”.

Contro l’Eur una sfida da sei punti

“Giochiamo contro una squadra che è sotto di noi, ma non possiamo sottovalutare nessuno perché non siamo in condizioni in classifica di sottovalutare nessuno. Quindi sarà una partita complicata, sappiamo che i tre punti sono fondamentali per noi, soprattutto pensando ad uscire dal posto di basso della classifica. È un confronto diretto contro una squadra che è lì, quindi sono partite che valgono sei punti. Dovremo andare lì con umiltà, ma dobbiamo andare sapendo che sarà una partita difficile, una partita in cui anche loro si giocano tanto, giocano in casa, ma stiamo lavorando, pensando che possiamo venire lì con questi tre punti”.