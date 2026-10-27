Lorenzo Honorio, primo gol in A2 Elite a 15 anni: ‘Emozione bellissima giocare con papà Humberto’

Una serata che difficilmente dimenticherà. Lorenzo Honorio, quindicenne della nazionale azzurra, ha segnato il suo primo gol in A2 Elite con la maglia della Futura, nella partita contro l’Academy, scendendo in campo al fianco del papà Humberto, autentica leggenda della disciplina con nove scudetti conquistati in carriera. Un traguardo importante per il giovane, arrivato dopo la rete in Coppa della Divisione a Soverato, ma reso agrodolce dal pareggio subito nel finale.

“Lorenzo, forse oggi sei felice a metà: segni il gol del 3-0, il tuo primo in maglia Futura, in maglia della prima squadra dopo il gol in Coppa della Divisione. “Peccato poi che comunque l’Academy ci ha creduto ed è riuscita a pareggiare. Forse dopo l’espulsione del Capitano Jean Cividini è cambiato un poco la partita”.

Che partita è stata per te e che emozione ti ha dato questo primo gol?

“Eh sì, è stata una partita combattuta fino all’ultimo, si vede anche dal risultato — racconta il giovane —. Abbiamo fatto un’ottima prestazione di squadra e sfortunatamente alla fine ci siamo fatti raggiungere, però comunque abbiamo lottato fino all’ultimo. Forse quell’espulsione poteva essere evitata e poteva anche cambiare le sorti della partita”.

Sul momento della squadra, Honorio è fiducioso:

“La Cadi Antincendi Futura è comunque in crescita. La pausa ha dato un attimino di fiato per prepararsi meglio. Oggi è andata più vicina di altre partite alla vittoria”. E aggiunge: “Possiamo dire che stiamo iniziando non solo a capire i concetti del mister Sylvio Rocha, ma a metterli in pratica meglio rispetto alle prime cinque partite. Potevamo anche secondo me farlo prima, però speriamo che continuiamo così in crescita”.

Poi il capitolo più emozionante, quello legato alla famiglia e ai colori indossati:

“È un’emozione bellissima — risponde Lorenzo — perché vederlo giocare mio papà dal vivo, accanto a lui, e poterci giocare insieme è una cosa completamente diversa. Vederlo da fuori è una cosa, vederlo da dentro giocandoci insieme è un’altra: poi riesci anche a prendere i suoi consigli meglio e a metterli in pratica dentro il campo”.

Per il quindicenne azzurro, un primo gol in A2 Elite che vale molto più dei tre punti mancati: è la conferma di una crescita costante e di un legame, quello con il papà Humberto e con la maglia della Futura, che va oltre il risultato.