Basket: Dierre al Pianeta Viola nel turno infrasettimanale contro la Gioiese

Turno infrasettimanale dal sapore speciale per la Dierre Basket, attesa mercoledì 28 ottobre alle ore 20.30 al Pianeta Viola,per il derby metropolitano, in campo per il secondo anno consecutivo nel derby contro la Cestistica Gioiese. La formazione di Coach Dario Lo Storto cerca la quinta vittoria in campionato su sei partite giocate e vuole confermarsi in vetta alla classifica.

L’avversario è tosto e combattivo e servirà la massima attenzione. Le recenti vittorie contro la corazzata Cefalù e contro Giarre palesano la voglia di vincere e sorprendere dei viola di Gioia. Il team reggino,però è in salute: la vittoria in casa del Pgs Sales ha mostrato segnali di maturità e il dato più bello fino a questo momento, un lieto e gioioso passarsi la palla che rende il basket bianco-blu bello da vedere per chi assiste alle gare.

La Cestistica Gioiese ha cambiato radicalmente tutto: vanno via Intini, Sesiljia, i condottieri Russo e De Gregorio, Coach Polimeni, e decollano in B Mazzarella e Keita. Prima in solitudine alla guida per i founder del progetto Alan, Aldo e Antonio Travia: la politica è sempre la stessa, agire da rampa di lancio per giovani talenti e provare a stupire contro tutto e tutti. Gabriel Elshowehy dalla Nova è il nuovo play, Diop confermato sotto canestro così come Vita Sadi e i giovani del vivaio, con un anno in piazza da Bova a seguire. Barbakadze, ex Alfa, scalpita per esplodere, idem Kevin Basile da Catanzaro. Junior Gomah e Denys Zhytenov sono giocatori tosti.

Siciliani i due fischietti: Federico Catalano di Pedara e Salvatore Neri di Adrano. Classica diretta sul media partner Rac, con telecronaca di Aldo Gangeri.