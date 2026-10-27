Reggio, il mondo della cultura si stringe attorno alla figura di Bruna Siviglia: ‘Custodiremo il suo impegno’

Scuole, associazioni, enti, tutti si stringono al dolore dei familiari e degli amici per la perdita di Bruna Siviglia. Accanto ai messaggi di cordoglio delle istituzioni, infatti, arrivano anche quelli del mondo della cultura, un settore a cui la fondatrice di Biesse è stata legata, per lungo tempo, a doppio filo.

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Il ricordo del Piria di Rosarno

La dirigente Mariarosaria Russo: «Continueremo a custodire e a portare avanti il suo impegno per i giovani e per la legalità»

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Raffaele Piria” di Rosarno, guidato dalla dirigente scolastica Mariarosaria Russo, esprime profondo dolore per la scomparsa di Bruna Siviglia, fondatrice e presidente nazionale dell’associazione Biesse, donna che ha dedicato il proprio impegno alla promozione della legalità, della giustizia e dei diritti dei più giovani. La sua perdita lascia un grande vuoto nella comunità del Piria, che con Bruna Siviglia ha condiviso negli anni un percorso educativo e umano fondato sulla convinzione che ogni ragazza e ogni ragazzo debbano avere la possibilità di scegliere liberamente il proprio futuro. Attraverso il progetto “Giustizia e Umanità – Liberi di scegliere”, ispirato all’esperienza del magistrato Roberto Di Bella, Bruna Siviglia ha promosso nelle scuole una riflessione sui diritti dei minori, sul contrasto alla criminalità mafiosa e sull’importanza di offrire opportunità concrete a chi cresce in contesti difficili. Un impegno che ha trovato nella scuola un luogo privilegiato di ascolto, dialogo e formazione. L’Istituto Piria è stato la prima scuola in Italia ad adottare il volume “Liberi di scegliere”, di Roberto Di Bella e Monica Zapelli, come testo per l’educazione civica: una scelta fortemente voluta dalla dirigente Mariarosaria Russo e condivisa dalla comunità scolastica, per offrire agli studenti uno strumento di conoscenza e di riflessione sulla libertà, sulla responsabilità e sulla possibilità di costruire un percorso diverso. Nel corso degli anni, la collaborazione con Bruna Siviglia si è tradotta in iniziative e progetti rivolti agli studenti, con l’obiettivo di avvicinarli ai valori della legalità e della cittadinanza attiva e di accompagnarli nella consapevolezza dei propri diritti e delle proprie scelte. «La scomparsa di Bruna Siviglia ci addolora profondamente», dichiara la dirigente scolastica Mariarosaria Russo. «Per la nostra scuola Bruna è stata una presenza preziosa, una compagna di viaggio con la quale abbiamo condiviso la fiducia nei giovani e la volontà di offrire loro occasioni di crescita e di riscatto. Ha saputo ascoltare, comprendere e agire, portando nelle scuole un messaggio di speranza e di libertà». «Insieme abbiamo creduto che nessun giovane debba sentirsi prigioniero di un destino già scritto. Il modo più sincero per ricordarla sarà continuare a coltivare, ogni giorno, quei valori che hanno guidato il suo impegno: la giustizia, l’umanità, la legalità e l’attenzione verso chi è più fragile». La dirigente scolastica, i docenti, il personale e gli studenti dell’Istituto “Raffaele Piria” si stringono con affetto ai familiari di Bruna Siviglia e a quanti, nell’associazione Biesse, hanno condiviso il suo percorso e il suo impegno.

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La compagnia Alba Phoenix

Con profonda tristezza apprendiamo la notizia della scomparsa di Bruna Siviglia, Presidente dell’Associazione Biesse. La compagnia “Alba Phoenix gruppo teatrale Silvana Modafferi” desidera ricordarla con affetto e gratitudine, per le tante occasioni di

collaborazione che ci hanno permesso di realizzare insieme iniziative di solidarietà e di promozione sociale, accomunati dalla passione per il teatro e la cultura. Il suo contributo, la sua disponibilità e il valore del lavoro svolto insieme resteranno parte dei ricordi più preziosi della nostra attività. A nome di tutta l’associazione, ci stringiamo con sincera partecipazione al dolore dei familiari e di tutte le persone che le hanno voluto bene.

Il Presidente Gianfranco Polito

Associazione Don Milani

L’Associazione Don Lorenzo Milani di Reggio Calabria esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Bruna Siviglia, venuta a mancare prematuramente a soli 60 anni.

Donna da sempre impegnata in prima persona nel sociale, Bruna ha rappresentato un esempio di sensibilità, partecipazione e attenzione verso il prossimo. Il suo impegno testimonia il valore di chi sceglie di non voltarsi dall’altra parte, ma di dedicare tempo ed energie alla solidarietà, alla tutela delle persone più fragili e alla costruzione di una comunità più umana e inclusiva.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo in quanti credono nel valore dell’impegno sociale e della vicinanza concreta alle persone. Il ricordo del suo operato e dei valori che ha saputo incarnare resterà un patrimonio prezioso per la comunità.

L’Associazione si stringe con affetto alla famiglia e a tutti i suoi cari, esprimendo le più sincere e sentite condoglianze.

Associazione Don Lorenzo Milani – Reggio Calabria