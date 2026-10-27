Missione romana per Cannizzaro, stoccata alla minoranza: ‘Parto per recuperare quello che avete perduto’

Una missione di 48 ore a Roma, con l’obiettivo dichiarato di recuperare opportunità che Reggio Calabria avrebbe perso negli anni precedenti. È l’annuncio del sindaco Francesco Cannizzaro, arrivato nel corso del suo intervento al Consiglio comunale di martedì 27 ottobre, nell’aula Battaglia di Palazzo San Giorgio.

Il primo cittadino ha annunciato la propria partenza per la Capitale nel pomeriggio, alle ore 15, per una serie di iniziative che intende portare avanti anche attraverso i propri riferimenti parlamentari e i rappresentanti del centrodestra che sostengono il Governo Meloni.

Un annuncio accompagnato da un duro giudizio sulla gestione della precedente amministrazione comunale, alla quale Cannizzaro attribuisce la responsabilità di aver lasciato sfuggire occasioni importanti per la città.

Il sindaco non ha specificato quali siano i dossier oggetto della missione romana, ma ha assicurato che si impegnerà personalmente per recuperare quanto, a suo giudizio, è stato perduto.

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Cannizzaro: “Parto per Roma, recupererò quello che avete perduto”

L’annuncio arriva durante un passaggio dell’intervento dedicato al confronto politico con il centrosinistra e alle critiche rivolte all’attuale amministrazione.

“Se volete vi potrei fare l’elenco delle cose che tra qualche ora devo andare a recuperare a Roma che avete purtroppo perso”.

Quindi la comunicazione ufficiale all’aula:

“Io alle 15:00 prendo l’aereo, mi fermerò 48 ore a Roma, utilizzerò tutti i miei mezzi compreso il gruppo dei parlamentari che sono lì a sostegno del governo Meloni ad aiutarmi a recuperare tutto quello perduto”.

Una dichiarazione che mette in evidenza la volontà del primo cittadino di utilizzare anche il proprio ruolo di parlamentare e i rapporti con il Governo nazionale per affrontare alcune questioni riguardanti Reggio Calabria.

Il ruolo di Roscioli: “Dovrà stare a Roma a lavorare per la città”

Nel corso dello stesso intervento, Cannizzaro si sofferma anche sul ruolo di Roscioli, la cui recente affermazione elettorale viene rivendicata come un risultato politico significativo. Il sindaco respinge l’idea che Roscioli possa essere destinato a incarichi locali e chiarisce quale sia, nelle sue intenzioni, il compito che dovrà svolgere nei prossimi mesi.

“Roscioli ha vinto e non lo vedrete qui, se non, forse, in vacanza. Perché l’ho detto già quando lo candidammo, che Roscioli non lo si vedrà qui, ma perché dovrà stare a Roma a lavorare in questi sei mesi a favore della città”.

La sfida politica alla precedente amministrazione

La missione annunciata assume anche un preciso significato politico.

Cannizzaro rivendica la necessità di intervenire su questioni che, a suo giudizio, non avrebbero trovato soluzione durante la precedente stagione amministrativa, contrapponendo il metodo di lavoro della nuova maggioranza a quello del centrosinistra.

Il sindaco, nel corso dell’intervento, ha più volte sottolineato la scelta di comunicare pubblicamente i risultati soltanto dopo averli concretizzati.

“Come sapete noi quando comunichiamo, comunichiamo cose già avvenute, è un modus operandi”.

Una linea che Cannizzaro intende confermare anche rispetto alle attività da svolgere nella Capitale.

Resta però da chiarire quali siano concretamente le opportunità da recuperare, quali interlocutori istituzionali verranno coinvolti e quali risultati potrà produrre la missione.

Un viaggio che si inserisce nella strategia politica e amministrativa di Cannizzaro, intenzionato a rafforzare il collegamento tra Palazzo San Giorgio e Roma.