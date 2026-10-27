Reggina, Marchionni: ‘Fondamentale questo ciclo di tre partite. Abbiamo un obbligo’

"Giocheremo sul sintetico ma la settimana scorsa si è risposto bene, non facciamo diventare il campo un alibi"

Martedi inedito al centro sportivo S. Agata con la conferenza stampa di mister Marchionni che presenta il match con il Favara, rinviato per motivi di ordine pubblico: “Abbiamo voglia di riprenderci la vetta, vogliamo fare una grande partita e vincerla, c’è l’obbligo di arrivare primi. Questo ciclo di tre partite è fondamentale, ci dispiace non aver giocato domenica. Gli allenatori sono sempre in bilico soprattutto quando le cose non vanno in un certo modo, ero sereno a Caltanissetta perchè avevo visto la squadra lavorare bene, non c’era un allarmismo così importante. Nei ragazzi ho visto felicità e anche nell’ambiente, adesso queste tre partite ritengo siano veramente importanti, anche più di quella con la Nissa.

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Reis e Magrassi sono calciatori complementari, attaccano bene la profondità entrambi strutturati. L’organico è stato costruito bene e quindi posso scegliere a seconda delle necessità. Baggi può fare tutti i ruoli, talmente intelligente che può giocare ovunque. Anche Fazio mi ha soddisfatto in quel ruolo, si adatta bene, magari attacca meno di Baggi. Se vogliamo far giocare insieme Baldan, Lancini e Rosario Girasole, diventa una alternativa valida. Giocheremo sul sintetico ma la settimana scorsa si è risposto bene, non facciamo diventare il campo un alibi. Ci vuole una ottima intepretazione insieme alla consapevolezza di riprenderci la vetta della classifica.

Il Favara è una squafdra che corre, composta da giovani, soprattutto in casa mette in difficoltà gli avversari. Serve una grande partita, altrimenti ci possono creare dei problemi, per questo è importante far capire subito cosa vogliamo e bisogna puntare a determinare sul match”.