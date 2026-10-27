Reggina, Marchionni: ‘Fondamentale questo ciclo di tre partite. Abbiamo un obbligo’
"Giocheremo sul sintetico ma la settimana scorsa si è risposto bene, non facciamo diventare il campo un alibi"
27 Ottobre 2026 - 12:50 | di Michele Favano
Martedi inedito al centro sportivo S. Agata con la conferenza stampa di mister Marchionni che presenta il match con il Favara, rinviato per motivi di ordine pubblico: “Abbiamo voglia di riprenderci la vetta, vogliamo fare una grande partita e vincerla, c’è l’obbligo di arrivare primi. Questo ciclo di tre partite è fondamentale, ci dispiace non aver giocato domenica. Gli allenatori sono sempre in bilico soprattutto quando le cose non vanno in un certo modo, ero sereno a Caltanissetta perchè avevo visto la squadra lavorare bene, non c’era un allarmismo così importante. Nei ragazzi ho visto felicità e anche nell’ambiente, adesso queste tre partite ritengo siano veramente importanti, anche più di quella con la Nissa.
Reis e Magrassi sono calciatori complementari, attaccano bene la profondità entrambi strutturati. L’organico è stato costruito bene e quindi posso scegliere a seconda delle necessità. Baggi può fare tutti i ruoli, talmente intelligente che può giocare ovunque. Anche Fazio mi ha soddisfatto in quel ruolo, si adatta bene, magari attacca meno di Baggi. Se vogliamo far giocare insieme Baldan, Lancini e Rosario Girasole, diventa una alternativa valida. Giocheremo sul sintetico ma la settimana scorsa si è risposto bene, non facciamo diventare il campo un alibi. Ci vuole una ottima intepretazione insieme alla consapevolezza di riprenderci la vetta della classifica.
Il Favara è una squafdra che corre, composta da giovani, soprattutto in casa mette in difficoltà gli avversari. Serve una grande partita, altrimenti ci possono creare dei problemi, per questo è importante far capire subito cosa vogliamo e bisogna puntare a determinare sul match”.
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