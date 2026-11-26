Nuove competenze, un diverso assetto istituzionale e il ritorno all’elezione diretta dei vertici degli enti territoriali. Sono alcune delle principali novità contenute nel disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri per la revisione del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL).

Il provvedimento, presentato su proposta dei ministri Matteo Piantedosi, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Calderoli, punta a ridisegnare l’organizzazione e il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane, superando alcuni degli aspetti introdotti dalla legge Delrio del 2014.

Una riforma che potrebbe avere importanti ricadute anche sulla Città Metropolitana di Reggio Calabria, sia sotto il profilo amministrativo che politico.

Nuove competenze per la Città Metropolitana di Reggio Calabria

Uno dei passaggi più significativi del provvedimento riguarda la ridefinizione delle funzioni fondamentali degli enti locali.

Il Governo punta a rafforzare il ruolo di Province e Città metropolitane attraverso il trasferimento di funzioni che richiedono una gestione sovracomunale, con particolare attenzione anche alla valorizzazione delle zone montane.

Un tema di particolare interesse per Palazzo Alvaro, considerata la vastità e la complessità del territorio metropolitano reggino, che comprende 97 Comuni con caratteristiche ed esigenze profondamente diverse.

Dalla viabilità ai trasporti, passando per i servizi e lo sviluppo delle aree interne, la riforma potrebbe rappresentare l’occasione per rafforzare il ruolo della Metrocity nel coordinamento delle politiche territoriali.

Fondamentale sarà comprendere quali competenze saranno effettivamente trasferite e con quali risorse economiche.

Il futuro delle Città metropolitane

A fornire ulteriori indicazioni sul futuro delle Città metropolitane è stato il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, che ha confermato la volontà di mantenere questi enti, pur sollevando alcune perplessità sul loro numero a livello nazionale.

Tra le novità annunciate dal ministro figura anche l’introduzione dell’elezione diretta del sindaco metropolitano, che non coinciderebbe più automaticamente con il primo cittadino del Comune capoluogo.

Una modifica che interesserebbe anche Reggio Calabria, dove attualmente Francesco Cannizzaro ricopre entrambe le cariche. In prospettiva, dunque, tutti i cittadini del territorio metropolitano potrebbero essere chiamati a scegliere direttamente chi guiderà Palazzo Alvaro.

Modalità e tempistiche dovranno essere definite nel corso dell’iter legislativo.

Enti locali, nuovi controlli e misure contro le infiltrazioni mafiose

Particolarmente rilevante, soprattutto per il territorio calabrese, è il capitolo dedicato al contrasto delle infiltrazioni e dei condizionamenti mafiosi negli enti locali.

Il disegno di legge prevede forme di supporto e monitoraggio da parte dello Stato, anche attraverso l’affiancamento di personale alle amministrazioni, oltre a misure più rigorose nei confronti degli enti destinatari di ripetuti provvedimenti di scioglimento.

Novità in arrivo anche sul fronte della gestione economico-finanziaria, con l’introduzione di strumenti per individuare preventivamente eventuali squilibri di bilancio.

Previsto inoltre un aggiornamento delle norme relative allo status degli amministratori locali, all’organizzazione del personale e alla disciplina delle incompatibilità.

Maggiore collaborazione tra i Comuni

La riforma interviene anche sulle forme associative tra enti locali e sulle fusioni tra Comuni.

La gestione condivisa di funzioni e servizi diventerà una facoltà sostenuta da incentivi statali, tenendo conto delle particolari esigenze delle zone montane e delle isole minori.

Una possibilità che potrebbe assumere particolare importanza nel territorio metropolitano reggino, caratterizzato dalla presenza di numerosi piccoli Comuni, spesso alle prese con carenze di personale e difficoltà nella gestione dei servizi.

Riforma degli enti locali, quali sono i prossimi passaggi

Il via libera del Consiglio dei Ministri rappresenta soltanto il primo passo. Il disegno di legge dovrà ottenere l’approvazione del Parlamento, cui seguirà l’adozione dei decreti legislativi da parte del Governo.

Solo allora sarà possibile comprendere la reale portata delle novità per la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Dalle competenze alle risorse, passando per il sistema di rappresentanza e l’organizzazione amministrativa, si apre una fase di confronto destinata a ridefinire il ruolo di Palazzo Alvaro e il suo rapporto con i 97 Comuni del territorio.