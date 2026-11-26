La cocaina trasportata a bordo di aerei e sganciata durante il volo. È uno dei retroscena più significativi emersi nel corso della conferenza stampa di ieri, a seguito della maxi operazione condotta dai Carabinieri del ROS e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria.

L’organizzazione criminale avrebbe avuto a propria disposizione un pilota italiano particolarmente esperto, capace di mettere le proprie competenze professionali e una rete di contatti internazionali al servizio del narcotraffico.

Un elemento che restituisce la dimensione internazionale e il livello di specializzazione raggiunto dal sodalizio criminale finito nel mirino degli investigatori.

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La cocaina sganciata in volo: gli episodi a Malta e in Sardegna

Il gruppo criminale avrebbe fatto ricorso anche al trasporto aereo per movimentare ingenti quantitativi di cocaina.

Particolarmente significativo il riferimento alla cocaina sganciata direttamente dagli aerei durante il volo. Secondo quanto illustrato dagli investigatori, alcuni episodi avrebbero interessato Malta, altri la Sardegna.

Un quadro che evidenzia la capacità delle cosche di avvalersi di professionisti dotati di competenze specifiche, ampliando le proprie possibilità nel traffico internazionale di stupefacenti.

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Il ruolo del pilota carte dell’inchiesta

Del pilota, si parla anche all’interno dell’ordinanza, “sfruttando la sua professione di pilota di aereo, effettuava il trasporto transnazionale di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina“.

Nelle carte dell’inchiesta si fa inoltre riferimento alla disponibilità di “contatti qualificati all’interno di plurimi scali aeroportuali internazionali“.

Un consorzio criminale come i cartelli sudamericani

Un’indagine complessa, quella condotta dal ROS, che ha avuto un primo avvio nel maggio 2025 e una successiva evoluzione investigativa. Nel corso della conferenza stampa si è parlato di un vero e proprio “consorzio criminale“, accostato per le sue caratteristiche organizzative ai cartelli sudamericani.

Una struttura capace di mettere insieme soggetti con competenze differenti, rapporti internazionali e ingenti disponibilità economiche. Non soltanto piloti, ma anche figure specializzate come i subacquei.

Le nuove figure professionali della ’Ndrangheta

Proprio sull’evoluzione delle organizzazioni mafiose ha acceso i riflettori il procuratore di Reggio Calabria, Giuseppe Borrelli, sottolineando la necessità di andare oltre la ricostruzione dei singoli traffici di droga.

“Dobbiamo cercare di comprendere quali sono le nuove forme attraverso le quali si manifesta la mafiosità di queste organizzazioni criminali”.

Il caso del pilota rappresenta, in questo senso, uno degli esempi più emblematici della capacità della ’Ndrangheta di avvalersi di professionalità specializzate e di ampliare il proprio sistema criminale.

Il ruolo dei cittadini cinesi nella movimentazione del denaro

Non soltanto il trasporto della cocaina, ma anche la gestione degli ingenti capitali generati dal narcotraffico. Nel corso della conferenza stampa è emerso il ruolo di alcuni cittadini cinesi operanti a Roma, che si sarebbero occupati del trasferimento di denaro dalla Capitale verso l’estero.

Roma avrebbe rappresentato uno degli snodi finanziari dell’organizzazione, con somme destinate anche a investimenti e attività economiche nella stessa Capitale. Gli investigatori hanno monitorato numerosi passaggi di denaro contante per importi significativi, evidenziando anche il frequente ricorso ai cosiddetti token.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Per tutti gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.