Otto cultivar ammesse, almeno 10 gradi Brix e raccolta da ottobre a febbraio: cosa dice il disciplinare delle clementine calabresi e dove si coltivano

Da ottobre a febbraio i frutteti calabresi si riempiono di clementine, e quelle che portano il marchio Clementine di Calabria IGP devono rispettare un disciplinare preciso: cultivar ammesse, zona di produzione, dimensione minima del frutto e zuccheri. Sono quasi senza semi, hanno la buccia arancio scuro e, secondo il Consorzio di tutela, in Calabria maturano prima che altrove, già ai primi di ottobre.

In breve

L’IGP indica esclusivamente il frutto di otto cultivar ammesse dal disciplinare, coltivato in comuni delle cinque province calabresi

Il frutto deve avere un diametro minimo di 16-18 mm e almeno 10 gradi Brix di zuccheri; la raccolta va da ottobre a febbraio

Le coltivazioni più estese sono nella Piana di Sibari, nella Piana di Gioia Tauro, nella Piana di Lamezia e nella Locride

Cosa sono le Clementine di Calabria IGP

La clementina nasce dall’incrocio tra il mandarino e l’arancio amaro ed è un agrume dolce, succoso, con la buccia sottile che si sbuccia facilmente e quasi privo di semi, cioè apireno nel linguaggio tecnico. Lo descrive la guida ai prodotti DOP, IGP e PAT pubblicata dall’ARSAC, l’agenzia agricola della Regione Calabria, che riporta il testo del disciplinare.

L’indicazione geografica protetta, spiega la guida, designa esclusivamente il frutto di alcune cultivar, selezioni clonali e mutazioni gemmarie. Sono otto:

SRA 63

Spinoso

Fedele

Comune

Tardivo

Hernandina

Marisol

Nules

Cosa dice il disciplinare: dimensioni, zuccheri, resa

Il disciplinare fissa anche le caratteristiche del frutto. La buccia è arancio scuro, liscia e con numerose ghiandole oleifere, la forma è sferoidale con un leggero schiacciamento ai poli e la polpa è succosa, aromatica e di colore arancione uniforme.

Il diametro minimo è di 16-18 mm e il tenore zuccherino non può scendere sotto i 10 gradi Brix. I semi sono assenti o in numero esiguo. In campo le piante non possono superare le 1.200 per ettaro e la produzione massima è di 350 quintali per ettaro, per tutte le cultivar.

C’è poi una regola che spiega perché l’IGP non è un dettaglio di etichetta. Le piantagioni di clementine, si legge nel disciplinare, devono essere opportunamente distanziate da quelle di mandarino, per evitare l’impollinazione incrociata e quindi la comparsa dei semi nei frutti.

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Dove si coltivano le clementine in Calabria

La zona di produzione comprende numerosi comuni delle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia. Le coltivazioni più consistenti, indica la guida ARSAC, sono nella Piana di Sibari, nella Piana di Gioia Tauro, nella Piana di Lamezia e nella Locride.

Qui il frutto matura presto. Il Consorzio di tutela, citato nella stessa guida, attribuisce il vantaggio al clima mite e regolare, che porta la maturazione ai primi di ottobre. La raccolta si svolge da ottobre a febbraio, perché le diverse varietà maturano in tempi diversi.

Della Locride si è parlato anche a luglio 2026, con la nascita della Rete degli agrumi della Locride, con Caulonia come Comune capofila.

Come si mangiano e come si usano

L’uso principale è quello fresco: a colazione, a fine pasto, a merenda. Gli spicchi entrano nelle macedonie e nelle insalate e il frutto si spreme per i succhi. La guida ARSAC elenca anche le trasformazioni artigianali e industriali: succhi, marmellate, canditi con o senza cioccolato, sciroppi, glasse e caramelle, con un uso crescente in pasticceria, gelateria e liquoristica.

Le clementine sono state più volte protagoniste del racconto della regione, come nella puntata di Linea Verde dedicata alla Sibaritide del novembre 2024. Ogni anno sono anche al centro di iniziative solidali, come quella delle Clementine Antiviolenza promossa da Confagricoltura.

Perché si parla di concorrenza con la Spagna

A ottobre 2026, al Clementina Festival promosso dal Comune di Corigliano-Rossano, produttori, grande distribuzione e buyer esteri hanno discusso il futuro del prodotto simbolo della Piana di Sibari. Al centro, innovazione varietale, ricerca e presenza sugli scaffali, per reggere la concorrenza spagnola.

Nicola Cilento, presidente della Op Coab, organizzazione che conta 800 ettari di agrumi e circa 20 mila tonnellate di prodotto confezionato all’anno, ha spiegato che negli ultimi dieci anni sono arrivate nuove varietà che permettono alla clementina di restare sugli scaffali più a lungo. Ha aggiunto che il cambiamento climatico ha invece accorciato la vita della clementina Comune.

«Serve anche maggiore aggregazione, la dimensione media delle imprese calabresi è troppo piccola» – ha detto Nicola Cilento.

Il presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto ha indicato la strada di varietà più precoci e più tardive, mentre la presidente di Confagricoltura Cosenza Maria Grazia Minisci ha chiesto più ricerca per aumentare la durata del prodotto dopo la raccolta e un’offerta più coesa sul mercato.

Domande sulle Clementine di Calabria IGP

Quando si raccolgono le clementine in Calabria?

Da ottobre a febbraio, secondo la guida ARSAC. Le varietà maturano in tempi diversi e, secondo il Consorzio di tutela, in Calabria il frutto arriva a maturazione già ai primi di ottobre.

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Le clementine hanno i semi?

Sono quasi completamente prive di semi. Per l’IGP i semi devono essere assenti o in numero esiguo, e per questo il disciplinare chiede di tenere le piantagioni distanti da quelle di mandarino, che causerebbero l’impollinazione incrociata.

Cosa significa IGP?

Indicazione geografica protetta: il nome può essere usato solo per le clementine che rispettano il disciplinare di produzione, tra cui le cultivar ammesse, la zona, la dimensione del frutto e il contenuto di zuccheri.

Quanto deve essere grossa una Clementina di Calabria IGP?

Il diametro minimo è di 16-18 mm, secondo la sintesi del disciplinare riportata dalla guida ARSAC.