Per otto anni le sue lancette sono rimaste ferme, mentre la vita del borgo continuava a scorrere. Adesso, a Caulonia, basta tornare ad alzare lo sguardo verso la storica torre campanaria di Piazza Mese per ritrovare un pezzo della storia del paese.

L’orologio della Chiesa Matrice è tornato a funzionare dopo otto anni di inattività. Un intervento dal valore soprattutto simbolico, che restituisce alla comunità uno dei riferimenti più familiari del centro storico.

La torre campanaria della Chiesa Matrice rappresenta una delle testimonianze del patrimonio storico e architettonico di Caulonia. La sua presenza è documentata già nell’incisione dell’antica Castelvetere, pubblicata dal Pacichelli nel 1703.

Per generazioni, l’orologio ha scandito la quotidianità dei cauloniesi, diventando parte integrante della vita del borgo. Il suo ripristino rappresenta, dunque, qualcosa di più di un semplice intervento di manutenzione.

A commentare il ritorno in funzione dell’orologio è l’assessore delegato al Centro Storico, Agnese Panetta.

“Esprimo grande soddisfazione per essere riusciti, dopo ben otto anni, a ripristinare il funzionamento dell’orologio. Un intervento dal forte valore simbolico e affettivo, che restituisce alla comunità un importante elemento della propria memoria storica. La cura e la valorizzazione del nostro borgo passano anche attraverso questi interventi, apparentemente piccoli, ma dal grande significato per chi vive e ama Caulonia”.