Restare nella propria terra, trasformare un sogno in un lavoro e raccontare ai turisti la bellezza dei luoghi in cui si è cresciuti. Una possibilità che potrebbe diventare concreta per quanti desiderano investire nel settore dell’ospitalità in Calabria.

Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha annunciato attraverso un video pubblicato sui social una nuova iniziativa che prevede finanziamenti da 50mila a 250mila euro per aprire nuovi B&B o ristrutturare quelli già esistenti sul territorio calabrese.

Dopo gli interventi destinati alle strutture alberghiere, la Regione punta ad ampliare il sostegno al settore ricettivo, coinvolgendo anche i bed and breakfast.

«Ecco ragazzi, un’altra bella iniziativa: da 50 a 250 mila euro per chi vuole fare un nuovo B&B in Calabria o vuole ristrutturare un B&B esistente. È la seconda iniziativa, la prima riguardava gli alberghi. Abbiamo finanziato tantissimi alberghi affinché si ristrutturassero, migliorassero la loro qualità», ha spiegato Occhiuto.

Una possibilità per i giovani che sognano di restare

Dietro l’annuncio c’è anche un tema particolarmente sentito in Calabria: quello dei giovani che vorrebbero costruire il proprio futuro senza essere costretti a lasciare la regione.

Una casa di famiglia, un immobile nel cuore di un borgo, una struttura a pochi passi dal mare potrebbero diventare il punto di partenza di una nuova esperienza imprenditoriale.

«Oggi abbiamo pensato ai B&B e magari anche ai giovani calabresi che, attraverso una nuova attività nel campo turistico, possono rimanere in Calabria e far vedere la Calabria ai tanti turisti che stanno arrivando nei nostri aeroporti», ha aggiunto il governatore.

Turismo e lavoro, una nuova opportunità per il territorio

L’iniziativa mira a migliorare l’offerta ricettiva regionale, favorendo la nascita di nuove attività e la riqualificazione di quelle già operative.

Per conoscere i requisiti di accesso, le spese ammissibili, le modalità di partecipazione e le scadenze sarà necessario consultare la documentazione ufficiale della misura, dettagli non specificati nell’annuncio del presidente.

Per una terra che da decenni vede partire tanti dei suoi giovani, anche il turismo può rappresentare una strada per invertire la rotta. Perché il sogno di molti calabresi non è necessariamente quello di andare lontano, ma di poter costruire qualcosa di importante proprio dove sono nati.

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