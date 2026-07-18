Occhiuto: ‘In Calabria si può fare impresa soprattutto nel turismo’

“Alcuni sindaci calabresi mi dicono che mai hanno visto tanti turisti nei loro Comuni come oggi, però li vedono a passeggio nel Comune e non sanno cosa fare. Vorrei che si svegliasse un po’ di più l’economia calabrese, perché a volte siamo tutti quanti seduti ad aspettare ciò che fa la Regione. La Regione farà il massimo ma è giusto che ci sia un impegno corrispondente anche da parte del privato. In Calabria si può fare impresa, soprattutto nel turismo, per cui dico ai calabresi fatelo”.