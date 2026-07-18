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Calcio: bel balzo in avanti per Ivan Franceschini. Allenatore in seconda in serie B

Un incarico prestigioso per l'ex Reggina, che torna così a misurarsi con il calcio professionistico

18 Luglio 2026 - 11:27 | Redazione

Reggina Ragusa (79)

Dopo una lunga esperienza tra campionati dilettantistici, settori giovanili e qualche passaggio nel professionismo, per l’ex Reggina Ivan Franceschini arriva una nuova e importante opportunità professionale.

Franceschini entra infatti nello staff tecnico della Carrarese, formazione che milita nel campionato di Serie B. Il club toscano ha deciso di affidare la guida della prima squadra a Gabriele Cioffi, che avrà al proprio fianco l’ex difensore amaranto nel ruolo di allenatore in seconda.

Un incarico prestigioso per Franceschini, che torna così a misurarsi con il calcio professionistico e con un campionato competitivo come quello cadetto.

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