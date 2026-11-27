Reggina-Siracusa, designato l’arbitro della sfida del Granillo
Resa nota la terna arbitrale per il match della quattordicesima giornata del campionato di Serie D
27 Novembre 2026 - 08:58 | Redazione
Sarà il signor Nenad Radovanovic della sezione di Maniago a dirigere la sfida tra Reggina e Siracusa, in programma domenica 29 novembre alle ore 14:30 allo stadio Oreste Granillo.
Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Danilo Patat di Tolmezzo e Jonas Blondon Nkenkeu Teulem di Parma.
Un appuntamento importante per gli amaranto, chiamati a riscattare la sconfitta rimediata sul campo dell’Athletic Palermo e a riprendere la corsa verso il primato del girone I di Serie D.
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