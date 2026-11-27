«La storia di Giuditta Levato non può morire, deve continuare a essere raccontata nelle nostre scuole. Le nuove generazioni devono conoscere le donne e gli uomini che, anche nella nostra Calabria, hanno lottato e sacrificato la propria vita per l’affermazione di diritti fondamentali».

È il messaggio lanciato dal presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, nel corso dell’iniziativa promossa dall’Assemblea legislativa calabrese e dall’Amministrazione comunale di Sellia Marina, in occasione dell’80° anniversario della morte di Giuditta Levato e del 70° anniversario dell’istituzione del Comune di Sellia Marina.

L’incontro, ospitato nell’Aula di Palazzo Campanella intitolata all’eroina calabrese, si è svolto significativamente nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, offrendo un’occasione di riflessione sul valore della memoria, sulle conquiste sociali e sui diritti ancora da affermare.

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Nel corso del suo intervento, il presidente Cirillo ha manifestato la disponibilità della Presidenza del Consiglio regionale a sostenere, anche attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa, specifici percorsi progettuali rivolti alle scuole calabresi, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della figura di Giuditta Levato.

«Questa giornata non deve rappresentare un momento isolato, né esaurirsi all’interno di questo Palazzo. Dobbiamo essere capaci di trasmettere alle nuove generazioni il valore di queste testimonianze, raccontare il passato e trarre da esso gli insegnamenti necessari per costruire un futuro migliore. Spesso conosciamo le grandi storie nazionali e internazionali, ma non altrettanto quelle delle donne e degli uomini che si sono sacrificati per la nostra terra e che hanno contribuito alla sua crescita».

In questa prospettiva, Cirillo ha espresso anche la volontà di arricchire il patrimonio documentale e bibliografico del Polo culturale “Mattia Preti” del Consiglio regionale con opere e testimonianze dedicate a Giuditta Levato, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Sellia Marina.

L’impegno contro la violenza sulle donne

Il ricordo di Giuditta Levato ha offerto anche l’occasione per ribadire l’importanza dell’impegno delle istituzioni a tutela dei diritti delle donne. Richiamando l’illuminazione in arancione di Palazzo Campanella, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Cirillo ha sottolineato la necessità di accompagnare i gesti simbolici con azioni concrete. Il presidente si è soffermato sugli interventi messi in campo dalla Regione Calabria, nel quadro della legge regionale n. 34 del 2025 per il contrasto della violenza di genere, ricordando le risorse stanziate, pari a oltre sei milioni di euro per il progetto “Donne Libere”, il potenziamento della rete dei centri antiviolenza e le misure volte a favorire l’autonomia delle donne.

Cirillo ha inoltre manifestato la disponibilità a promuovere un tavolo di lavoro che, attraverso il coinvolgimento delle Commissioni consiliari, possa favorire l’elaborazione di ulteriori proposte legislative a sostegno dell’occupazione femminile e della tutela dei diritti delle donne nel mondo del lavoro.

Gli ospiti dell’iniziativa

All’iniziativa hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Sellia Marina, Walter Placida, la segretaria generale della Cisl dell’area metropolitana di Reggio Calabria, Nausica Sbarra, Carmela Bonarrigo, di Confagricoltura Donne Reggio Calabria, e la cantautrice Francesca Prestia, che ha ripercorso, attraverso l’arte dei cantastorie, la vicenda umana e il sacrificio di Giuditta Levato. A moderare l’incontro, Chiara Bonofiglio, vicesindaco del comune di Sellia Marina.

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