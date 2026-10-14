Reggio e Messina, appuntamento storico in mezzo allo Stretto: le due Giunte insieme a bordo di una nave

Due città, due amministrazioni, un unico obiettivo: costruire il futuro dell’Area integrata dello Stretto. Reggio Calabria e Messina si preparano a vivere un momento di particolare significato istituzionale e simbolico. Venerdì 16 ottobre 2026, le due Giunte comunali si riuniranno a bordo della nave “Elio” di Caronte & Tourist, durante la navigazione nello Stretto.

Una scelta tutt’altro che casuale: incontrarsi proprio in quel tratto di mare che separa geograficamente Calabria e Sicilia, ma che da sempre unisce le due comunità attraverso legami storici, culturali, sociali ed economici.

Cannizzaro e Basile, la sinergia tra Reggio e Messina diventa concreta

Dopo gli incontri istituzionali delle scorse settimane, prima a Reggio Calabria e successivamente a Messina, Francesco Cannizzaro e Federico Basile imprimono un’ulteriore accelerazione al percorso di collaborazione tra le due amministrazioni.

Non più soltanto confronti, dichiarazioni di intenti e progetti da condividere, ma la volontà di arrivare ad atti istituzionali comuni, capaci di dare forza e continuità a una strategia che guarda allo sviluppo dell’intero territorio dello Stretto.

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La seduta congiunta rappresenta un passaggio importante proprio in questa direzione. Le due amministrazioni intendono lavorare insieme per superare i confini amministrativi che dividono le due sponde e costruire una visione condivisa sulle principali questioni che riguardano cittadini, imprese e territori.

L’obiettivo è quello di dare forma a un’Area integrata dello Stretto che possa finalmente ragionare come un unico sistema territoriale, pur nel rispetto delle autonomie delle due città.

Aeroporto, mobilità e infrastrutture: le sfide comuni

Al centro della collaborazione ci sono temi concreti, già affrontati dai due sindaci nei precedenti incontri: il potenziamento dei collegamenti marittimi, una maggiore integrazione del trasporto pubblico, la valorizzazione dell’aeroporto Tito Minniti, il rafforzamento delle infrastrutture portuali e le opportunità di sviluppo economico e turistico.

Tra le priorità individuate figura anche il miglioramento dell’accessibilità dello scalo reggino per i cittadini messinesi, attraverso nuovi servizi di collegamento e una migliore organizzazione dei trasporti tra le due sponde.

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Il percorso prevede inoltre la definizione di un documento strategico condiviso e l’avvio di un’interlocuzione con Governo e Parlamento per individuare gli strumenti necessari al riconoscimento e alla piena operatività dell’Area integrata.

La riunione di venerdì potrebbe dunque segnare un passaggio decisivo, trasformando la convergenza politica tra Cannizzaro e Basile in un impegno istituzionale più strutturato. Un’intesa che assume un significato ancora più rilevante considerando che Reggio e Messina appartengono a due regioni differenti, ma condividono quotidianamente esigenze, criticità e opportunità.

La vera sfida sarà tradurre questa sinergia in risultati misurabili: collegamenti più efficienti, servizi coordinati, investimenti e una maggiore capacità di rappresentare le istanze dei due territori davanti alle istituzioni nazionali ed europee. Lo Stretto, dunque, non più soltanto come elemento di separazione, ma come centro di una nuova strategia di sviluppo comune.

Venerdì 16 ottobre la seduta sulla nave Elio

L’appuntamento istituzionale si svolgerà nella mattinata di venerdì 16 ottobre, a bordo della nave Elio della compagnia Caronte & Tourist. Il ritrovo è fissato alle ore 9:30 al porto di Villa San Giovanni, sul lato nord, presso la pensilina di attesa dei pedoni. L’imbarco è previsto per le 9:45.

Sarà una mattinata dal forte valore simbolico e politico. Ma soprattutto un banco di prova per un progetto ambizioso: fare di Reggio Calabria e Messina due città capaci di programmare insieme il proprio futuro. Un percorso che, dopo le parole e gli incontri, è chiamato adesso a misurarsi con la concretezza delle decisioni.