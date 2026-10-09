Reggio e Messina accelerano sull’area integrata: bus per il T. Minniti, le giunte si incontreranno ‘in mezzo allo Stretto’

Prima il ponte Calopinace, inaugurato all’alba a Reggio Calabria. Poi, poche ore dopo, il passaggio sull’altra sponda dello Stretto.

Il sindaco Francesco Cannizzaro si è recato oggi a Messina per ricambiare la visita istituzionale del collega Federico Basile, arrivato nei giorni scorsi a Reggio in occasione della conferenza sul futuro del porto e il maxi investimento da 100 milioni di euro.

Un nuovo passaggio nel percorso di collaborazione tra le due amministrazioni, che questa volta prova a tradursi in progetti concreti su mobilità, aeroporto e collegamenti. L’incontro di oggi a Palazzo Zanca era stato annunciato proprio per fare il punto sulle linee comuni riguardanti infrastrutture, portualità e connessioni tra le due città.

“È la giornata dei ponti”, ha scherzato Cannizzaro in una storia pubblicata su Instagram prima di raggiungere Messina.

“Prima il Calopinace, ora quello dello Stretto che non è ancora realizzato. Ma noi stiamo costruendo quello virtuale. Sto andando a lavorare e costruire ponti, perché senza questi non si può costruire il futuro”.

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Basile: “L’Area dello Stretto diventa concreta”

Ad accogliere Cannizzaro a Messina è stato Federico Basile, che ha richiamato il lavoro avviato già da alcuni mesi.

“Stiamo continuando con l’interlocuzione che è partita un paio di mesi fa e ci vede concretamente legati all’idea, anzi alla concreta realizzazione dell’Area dello Stretto”, ha spiegato il sindaco di Messina.

L’aeroporto Minniti diventa “di Reggio Calabria e Messina”

Il primo terreno sul quale le due amministrazioni intendono accelerare è quello della mobilità.

Basile ha annunciato l’intenzione del Comune di Messina di attivare, attraverso ATM, un servizio dedicato ai collegamenti con l’aeroporto Tito Minniti.

“Abbiamo intenzione di attivare un servizio, partendo proprio dalla nostra ATM, che possa portare i nostri cittadini all’aeroporto di Reggio Calabria”.

Poi una frase dal forte valore politico e simbolico:

“L’aeroporto di Reggio Calabria e Messina – ha sottolineato Cannizzaro – perché da oggi possiamo dire l’aeroporto di Reggio Calabria e Messina”.

Un concetto che riprende quanto già emerso durante il precedente incontro a Reggio, quando Basile aveva sottolineato come il Minniti rappresenti un’infrastruttura utile non soltanto alla città calabrese, ma anche alla vicina Messina.

Secondo quanto riferito oggi, il piano sulla mobilità comprende anche interventi sui collegamenti marittimi, sugli aliscafi e sui servizi su gomma destinati a raggiungere lo scalo reggino.

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Il 15 ottobre le due giunte insieme “in mezzo allo Stretto”

La novità più significativa riguarda però il prossimo 15 ottobre.

Per la prima volta, le giunte comunali di Reggio Calabria e Messina si riuniranno:

“Per la prima volta nella storia le due giunte comunali, quella di Messina e quella di Reggio Calabria, approveranno un documento contenutistico giovedì mattina 15 ottobre durante un traghettamento”, ha annunciato Basile.

Non sarà soltanto un gesto simbolico. Le due amministrazioni intendono approvare un documento comune sull’Area integrata dello Stretto, destinato successivamente al Governo e al Parlamento, così come anticipato nella conferenza dei giorni scorsi dedicato al porto di Reggio. L’obiettivo dichiarato è dare una cornice formale al percorso e trasformare il dialogo tra le due città in atti amministrativi condivisi.

Cannizzaro ha riassunto il senso dell’incontro con poche parole: