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Gradimento sindaci metropolitani, Basile e Cannizzaro sul podio di Lab21

I sindaci delle due città metropolitane dello Stretto ai vertici della classifica

07 Ottobre 2026 - 14:53 | di Redazione

cannizzaro basile

A pochi mesi dall’insediamento a Palazzo San Giorgio, Francesco Cannizzaro si attesta nelle primissime posizioni tra i sindaci metropolitani italiani più graditi. L’ultima rilevazione dell’istituto Lab21, realizzata per Affaritaliani e diffusa il 3 ottobre, assegna al primo cittadino di Reggio Calabria un gradimento del 56,7%, dato che vale la terza posizione nella graduatoria nazionale.

Davanti al sindaco reggino ci sono soltanto Federico Basile, sindaco di Messina, al 57,9%, e Gaetano Manfredi, primo cittadino di Napoli, al 56,8%. Cannizzaro è quindi distante appena un decimo di punto da Manfredi e 1,2 punti dalla vetta.

Lo Stretto ai vertici della classifica

C’è poi un altro elemento che riguarda direttamente Reggio Calabria. Due sindaci delle città dello Stretto sono tra i primi tre in Italia.

Un risultato che assume anche una lettura politica particolare nelle settimane in cui Reggio e Messina stanno cercando di rafforzare il confronto sul tema dell’area integrata dello Stretto, a partire da porti, collegamenti, mobilità e sviluppo integrato delle due sponde.

Da Basile a Lepore: la graduatoria

classifica lab sindaci metropolitani

Dietro ai primi tre, la rilevazione Lab21 colloca Roberto Gualtieri a Roma con il 56,4%, seguito dal sindaco di Venezia al 55,3%. Silvia Salis a Genova è al 54,4%, Stefano Lo Russo a Torino al 53,8%, Giuseppe Sala a Milano al 53,6% e Sara Funaro a Firenze al 52,9%.

Seguono Massimo Zedda a Cagliari con il 51,6%, Vito Leccese a Bari con il 48,8%, Giuseppe Mascia a Sassari con il 48,7%. Roberto Lagalla a Palermo ed Enrico Trantino a Catania sono entrambi al 46,4%, mentre Matteo Lepore a Bologna chiude la rilevazione con il 45,3%.

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Francesco CannizzaroMessinaReggio Calabria Politica
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