E’ tornata la Cadi Futura: vittoria in trasferta e passaggio del turno in Coppa della Divisione

La Cadi Antincendi Futura passa il turno in Coppa della Divisione vincendo alla “Perla di Soverato”, in casa della Blinkgink di A2. Tantissime risposte per mister Rocha, una vittoria meritata, una partita ordinata e ben giocata ed un passaggio del turno meritato. Ritorna in campo capitan Cividini, in campo con Scopelliti, Kadu, Honorio con Parisi tra i pali. Soverato schiera Panetta, Juninho, Prestileo, Zapponi e Gallo.

Il primo tempo

Dopo 4 minuti belle parate di Panetta su Cividini per quattro volte. Ci prova anche Kadu all’ottavo. All’ottavo la insacca Cambareri con una bella sciabolata da fuori area. Ottima replica di Prestileo per i locali. Cambareri raddoppia poco dopo grazie ad una grande magia sulla banda di Honorio.

Ampie rotazioni di uomini da un lato e dall’altro con tanti giovani in campo. Qualche lampo per Zapponi e Prestileo per i locali. Il gol è nell’aria: realizza sul rimpallo Sasha Zapponi. Lorenzo Gallo ha un’occasionissima per pareggiare a 48 secondi dalla fine del primo tempo.

La ripresa

Dopo cinque minuti, è decisivo Parisi su Mardente. Tante risposte per il portiere Lombardo per la Blinkgink. Turiano firma il 3-1 su assist di Kadu. Parisi risponde su Zapponi. Lombardo è pronto su Pedro Mendes.

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Gallo rischia il gol del riavvicinamento a metà tempo ma trova preparato Parisi. Molto bene Lombardo tra i pali per i locali che tentano il powerplay. Lorenzo Honorio, classe 2010, realizza il quarto gol, attento e preciso su azione di transizione che chiude i conti. La Cadi Antincendi Futura in tutte le sue espressioni ringrazia la società Blinkgink Soverato per la grande ospitalità e fratellanza dimostrata.

Il tabellino

Blinkgink Soverato-Cadi Antincendi Futura 1-4 (Cambareri, Cambareri, Turiano, L. Honorio)