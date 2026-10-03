Calcio a 5: momento negativo per la Cadi Futura. L’analisi di mister Rocha

"Non è una mancanza di fortuna, è una mancanza di qualità nell'ultimo metro"

La Cadi Antincendi Futura riflette dopo un avvio diesel. Sconfitta al fulmicotone contro la blasonata S.s. Lazio.

Al Termine del match ha parlato il capo allenatore, Sylvio Rocha. “E’ vero, c’è stato tanto, tantissimo equilibrio, forse solo un episodio poteva risolverlo. Non mi piace parlare di fortuna quando abbiamo avuto tantissime occasioni di gol e non siamo stati in grado di metterla dentro. Questa non è una mancanza di fortuna, è una mancanza di qualità nell’ultimo metro.

Abbiamo creato occasioni di gol, loro hanno fatto la loro partita. L’unico dato che mi da un pò di fastidio in questo tipo di partita è che non siamo mai andati avanti nelle marcature per gestire la partita. Non è una mancanza di fortuna, è una mancanza di qualità nel gestire il tempo della partita. Alla fine abbiamo fatto tanto, con voglia di fare il gol. Quindi lì diventa una partita dove può succedere di tutto.

Non abbiamo sbagliato nel provarci, dobbiamo cercare la vittoria, dobbiamo cercare quel gol che ti dà la vittoria ma anche pensare che non è solo quella che dobbiamo controllare. C’è da controllare la fase difensiva, la situazione di contro-transizione loro, la palla lunga. Alla fine secondo me, abbiamo solo pensato a segnare, segnare, segnare.

Bisogna essere un pò più cinici, giocare con un pò più di esperienza, molto più organizzati. Secondo me abbiamo fatto un grande passo indietro, dopo la partita della settimana scorsa di Rende. Oggi purtroppo non abbiamo dato continuità né alla prestazione né anche alla classifica. La partita si gioca in 40 minuti e questo arco di tempo dobbiamo pensare in tutte le fasi della gara, non solo nella fase offensiva”.