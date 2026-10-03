Matteo Amodeo e Siria Campagner portano Reggio sul podio agli Internazionali di Danza Sportiva

Ancora un importante risultato internazionale per Matteo Amodeo e Siria Campagner, atleti della Royal Dance Calabria, che conquistano il terzo posto agli Internazionali di Danza Sportiva WDSF, disputati nella prestigiosa cornice del PalaPellicone di Ostia, Roma.

Un podio che premia il percorso, la determinazione e il lavoro quotidiano della coppia, ancora una volta protagonista in una competizione internazionale e capace di portare la Calabria ai vertici della danza sportiva.

Il lavoro con i maestri Alessandro De Sio e Francesco Cotroneo

Alla base del risultato c’è un intenso percorso di preparazione tecnica e agonistica, costruito attraverso il lavoro svolto con i maestri Alessandro De Sio di Battipaglia, del Team Salerno, e Francesco Cotroneo della Royal Dance Calabria. Una sinergia professionale che accompagna Matteo e Siria nella loro crescita, attraverso un lavoro costante sulla preparazione tecnica, sulla qualità della performance e sulla maturazione agonistica della coppia.

Il terzo posto conquistato a Ostia rappresenta un’ulteriore tappa di un percorso che negli ultimi anni ha portato Matteo e Siria a confrontarsi con importanti appuntamenti nazionali e internazionali, costruendo passo dopo passo una presenza sempre più significativa nel panorama della danza sportiva.

La soddisfazione della Royal Dance Calabria

Grande la soddisfazione della Royal Dance Calabria:

«Questo podio è il risultato di tanto lavoro, sacrificio e determinazione. Matteo e Siria continuano a dimostrare quanto la costanza e la voglia di migliorarsi possano fare la differenza. Siamo orgogliosi del percorso che stanno costruendo e del lavoro portato avanti insieme al maestro Alessandro De Sio e al Team Salerno. La collaborazione e il confronto tra professionalità diverse rappresentano un valore aggiunto fondamentale per la crescita dei nostri atleti».

Il podio del PalaPellicone premia quindi non soltanto il talento di Matteo Amodeo e Siria Campagner, ma un progetto sportivo costruito attraverso competenza, programmazione e collaborazione, con l’obiettivo di continuare a rappresentare la Royal Dance Calabria e la Calabria nelle più importanti competizioni nazionali e internazionali.