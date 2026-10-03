Intimidazione a Siderno: bottiglia con liquido infiammabile vicino all’auto del presidente del Consiglio comunale

"Questa città sta cambiando, cambierà e nessuno si volterà più dall'altro lato. Siderno non torna indietro, fatevene una ragione", le parole della sindaca Fragomeni

Grave episodio a Siderno, dove una bottiglia contenente liquido infiammabile è stata trovata nelle vicinanze dell’auto del presidente del Consiglio comunale Davide Lurasco, avvocato penalista.

Il ritrovamento è avvenuto nella notte nei pressi dell’abitazione di Lurasco. Dopo essersi accorto della presenza della bottiglia, il presidente del Consiglio comunale ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Indagini coordinate dalla Procura di Locri

Sul caso sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e chiarire la natura del gesto. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Locri, con l’obiettivo di individuare eventuali responsabili e fare piena luce sull’episodio.

Al momento non vengono indicati elementi certi sul movente. L’episodio viene comunque trattato con particolare attenzione dagli investigatori.

Sull’accaduto è intervenuta anche la sindaca di Siderno Mariateresa Fragomeni, che ha espresso la solidarietà dell’amministrazione comunale a Lurasco e una dura condanna per quanto avvenuto.

Fragomeni: “Atto che offende e mortifica la città”

“Ancora un grave atto che offende e mortifica la nostra città”, ha dichiarato Fragomeni, definendo quanto accaduto un gesto da condannare con fermezza.

La sindaca ha ribadito la fiducia nell’operato delle forze dell’ordine e della magistratura, sottolineando che la città non deve cedere di fronte a intimidazioni e violenza.

“Nessun cittadino di Siderno è solo di fronte alle intimidazioni e alla violenza“, ha affermato Fragomeni, aggiungendo che l’amministrazione continuerà il proprio percorso “a testa alta e senza paura”.

Netto il messaggio conclusivo della prima cittadina: “Questa città sta cambiando, cambierà e nessuno si volterà più dall’altro lato. Siderno non torna indietro, fatevene una ragione“.