Reggio Calabria, traffico al Liceo Volta: Pollifroni si rivolge al Prefetto
"Situazione insostenibile, che con le piogge invernali sarà ancora maggiormente difficile da gestire"
03 Ottobre 2026 - 17:42 | Comunicato Stampa
Torna al centro dell’attenzione la situazione della viabilità attorno al Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di San Sperato, a Reggio Calabria. Una criticità già indicata anche nei documenti comunali sulla mobilità, che segnalano congestioni nelle ore di punta nell’area dello svincolo di Modena e delle strade che gravitano attorno all’istituto.
A sollevare nuovamente il problema è Filippo Pollifroni, consigliere del V Municipio del Partito Democratico, che ha annunciato di essersi rivolto anche al Prefetto Vaccaro per chiedere sostegno.
Pollifroni: “Non chiediamo la luna, chiediamo attenzione”
Secondo Pollifroni, la situazione del traffico nei pressi della scuola è ormai difficile da gestire e potrebbe complicarsi ulteriormente con l’arrivo delle piogge invernali.
“Ci siamo rivolti anche a Sua Eccellenza il Prefetto Vaccaro per chiedere sostegno per la situazione insostenibile del traffico del Liceo Scientifico Volta di San Sperato”, afferma il consigliere.
Da qui l’appello rivolto anche all’Amministrazione comunale affinché venga prestata maggiore attenzione alla problematica.
“Un grazie al Prefetto che sicuramente si farà portavoce delle nostre istanze, con la speranza che l’Amministrazione comunale ci ascolti con maggiore attenzione. Non chiediamo la luna, chiediamo attenzione”.
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