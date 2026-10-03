Caro benzina, la Regione Calabria stanzia 15 milioni. Occhiuto: ‘Aiutiamo chi lavora’

Il caro carburante entra nell’agenda della Regione Calabria. Il presidente Roberto Occhiuto, attraverso un video pubblicato sui propri canali social, ha annunciato un intervento da 15 milioni di euro per fronteggiare l’aumento dei prezzi di benzina e gasolio. Il provvedimento, secondo quanto anticipato dal governatore, sarà portato lunedì in Consiglio regionale.

La seduta dell’Assemblea legislativa è convocata per lunedì 5 ottobre alle ore 14 a Palazzo Campanella.

Occhiuto: “Il prezzo del gasolio è andato alle stelle”

Nel video Occhiuto parte dalle conseguenze che i rincari stanno producendo su lavoratori, imprese e famiglie.

“Questo è il provvedimento che sarà approvato lunedì in Consiglio regionale per il caro carburante, il caro gasolio. Per le guerre il prezzo del gasolio è andato alle stelle, è un dramma, una tragedia per tutti quelli che utilizzano il trattore, il camion, l’auto per andare a lavorare”.

Il presidente della Regione sottolinea come l’aumento del prezzo dei carburanti non riguardi esclusivamente chi utilizza quotidianamente un mezzo per la propria attività.

“È un problema anche per tutte le famiglie perché aumenta l’inflazione, aumenta il prezzo dei beni trasportati e che arrivano sulle nostre tavole, arrivano nelle nostre case”.

Occhiuto richiama quindi anche l’azione del Governo nazionale, sostenendo che siano in corso interventi per provare ad abbassare i prezzi.

“È giusto che ciascuno faccia il massimo. Il Governo sta intervenendo con le compagnie petrolifere per abbassare il prezzo del gasolio, il prezzo della benzina, ma è giusto che ciascuno faccia il massimo, anche la Regione”.

Regione Calabria, 15 milioni contro il caro gasolio

“In questa settimana ne abbiamo parlato spesso con l’assessore Gallo, con l’assessore Calabrese, con il mio vicepresidente, col presidente del Consiglio regionale. Cercavamo le risorse per aiutare chi lavora col trattore, col camion o con l’auto”.

La cifra individuata è di 15 milioni di euro, che rappresenta, secondo Occhiuto, lo sforzo massimo sostenibile in questa fase dalla Regione Calabria.

“Non è stato facile, le abbiamo trovate. 15 milioni di euro è il massimo che la Regione può fare e lo farà lunedì in Consiglio regionale approvando questo provvedimento contro il caro gasolio”.

Restano da conoscere nel dettaglio le modalità di utilizzo delle risorse, i beneficiari e i criteri attraverso i quali saranno erogati gli aiuti. Elementi che potranno essere chiariti con il testo del provvedimento e durante l’esame in Consiglio regionale.