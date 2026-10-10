Cadi Futura, continua il momento no per la squadra di Rocha. Sconfitta anche nel derby e che batosta
Ora più che mai servirà il calore del pubblico del Palattinà per una squadra che è partita veramente male
10 Ottobre 2026 - 20:50 | Comunicato
Non si sbloccano i giallo-blu: ancora una sconfitta questa volta nel derby dello stretto. Mister Rocha rimanda in campo Pizetta, direttamente in quintetto con Kadu,Honorio,Scopelliti e Parisi tra i pali. Tarenzi, Darici, Lucio Garcia, Piccolo, Vinicius Lanza le risposte per i giallo-rossi di casa. Pizetta e Scopelliti ci provano immediatamente. Piccolo replica dalla distanza con Parisi che si mette in mostra. Il filtrante di Kadu vola tra i piedi di Pizetta che non riesce a realizzare nell’uno contro uno contro il totem Tarenzi. Vini Lanza ci prova dalla distanza. Un contropiede da manuale della Futura, porta ancora una volta Pizetta davanti a Tarenzi che lo ipnotizza con una parata di ventre.
Nel momento più alto dei giallo-blu la sblocca di mancina Piccolo, il capitano dei giallo-rossi da fuori area. Centorrino sfiora il raddoppio ma Parisi è miracoloso.
La doppietta è nell’area:dalla medesima posizione del primo gol, cambia l’autore ma non il risultato:segna Adamo. Honorio serve un assist pregevole per Scopelliti ma il gol ospite non arriva. Si sblocca Kadu su assist di Pizetta su corner. La Cadi va vicina al pari con Cambareri.
Messina replica in contropiede e si ferma, solo davanti ad un super Parisi(tiro di Lucio Garcia). Serviranno due tiri di Luquinhas per sboccarla di nuovo a cinque dalla fine ed è 3-1. Tarenzi disinnesca una bordata di Christian Dos Santos. Sulla ripartenza Nanni Piccolo firma la sua personale doppietta. Tarenzi si ripete ancora su Kadu con un gol che sembrava fatto.
Nel secondo tempo, Tarenzi ferma ancora Kadu. Kadu ancora con un colpo fortissimo cerca la deviazione di Honorio ma il gol non arriva. Lanza colpisce la traversa:gara viva, Cambareri ipotizzato dall’ottimo Tarenzi. Legno, traversa piena di Scopelliti su azione di contropiede. Adamo, dopo una grossa ingenuità ospite spreca il tentativo che poteva valere il quinto gol a tu per tu con Parisi. A 8.30 dalla fine, la Cadi Antincendi Futura tenta il powerplay. Lanza colpisce un palo pieno su punizione.
Luquinhas da campo a campo sfruttando il powerplay firma il 5-1, e si ripete poco dopo di testa su assist di Tarenzi. Finisce 6-1.
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