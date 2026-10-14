Lega verso il congresso, Minasi: “Da Salvini lezione di coraggio e democrazia”

«Assistere in queste ore al consueto teatrino della stampa ideologica e partigiana di sinistra fa quasi sorridere, se non fosse la dimostrazione di una totale malafede politica. Chi oggi grida alla resa o fantastica su fantomatiche crisi interne dimostra di non conoscere né le regole della democrazia né la caratura di un leader autentico come Matteo Salvini . La formalizzazione delle sue dimissioni da segretario federale non è affatto un passo d’addio, bensì un passaggio formale e statutario doveroso per consentire la celebrazione di un congresso pienamente elettivo e trasparente», lo afferma in una nota la senatrice della Lega Tilde Minasi .

«Vale la pena ristabilire la verità dei fatti contro ogni mistificazione: la scadenza naturale dell’attuale mandato congressuale era fissata al 2029, a valle dell’assise celebrata a Firenze nell’aprile del 2025. È stato Matteo Salvini in prima persona, con la consueta schiettezza e senza alcun timore, a scegliere di anticipare di quasi tre anni l’appuntamento federale al 24 e 25 ottobre a Milano. Lo ha fatto per rilanciare l’azione del movimento, per dotarlo di una nuova segreteria politica collegiale capace di condividere onori e oneri e per dare la parola alla base.

Chiunque avesse idee alternative o ambizioni di guidare il partito aveva ed ha la piena libertà di farsi avanti. Se, come appare chiaro, non ci sono candidature contrapposte, significa semplicemente una cosa: la leadership di Salvini non solo non è in discussione, ma ne esce consolidata, indiscussa e ancora più forte», prosegue la senatrice reggina.