Reggio, Jaguar prende fuoco sul raccordo autostradale: traffico in tilt

Jaguar prende fuoco sul raccordo autostradale. Nessun ferito, tre pannelli distrutti e lunghe code

Momenti di paura questa mattina, lungo il raccordo autostradale di Reggio Calabria, dove una Jaguar ha improvvisamente preso fuoco mentre percorreva la carreggiata in direzione sud, all’altezza dello svincolo di Modena.

Secondo le prime informazioni, l’incendio sarebbe stato provocato da un guasto interno o da un malfunzionamento della vettura, anche se le cause esatte restano da accertare.

Jaguar in fiamme sul raccordo: danneggiati tre pannelli antivento

Le fiamme hanno rapidamente avvolto il veicolo, provocando anche la distruzione di tre pannelli antivento presenti lungo il tratto stradale interessato dall’incidente.

Fortunatamente, nonostante la violenza dell’incendio, non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato e le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo e nella messa in sicurezza dell’area.

Traffico paralizzato e lunghe code in direzione sud

Pesanti le conseguenze sulla circolazione. L’incendio, avvenuto in tarda mattinata, ha provocato lunghissime code e ingorghi lungo il raccordo autostradale, con forti rallentamenti per gli automobilisti diretti verso sud.

La situazione ha reso necessarie anche alcune deviazioni del traffico, causando ulteriori disagi alla viabilità cittadina.

Resta da chiarire l’origine del malfunzionamento che ha innescato le fiamme.