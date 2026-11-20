Cresce l’attesa per la supersfida tra Athletic Palermo e Reggina, in programma domenica 22 novembre alle ore 14.30, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie D, girone I.

La formazione siciliana punta anche sul fattore campo per affrontare gli amaranto e chiama a raccolta i propri sostenitori. A lanciare l’appello sono direttamente i calciatori dell’Athletic Palermo, con l’obiettivo di riempire gli spalti del Velodromo e creare un clima di grande partecipazione attorno alla squadra.

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“DOMENICA TUTTI AL VELODROMO!

Ci aspetta una grande sfida contro la corazzata Reggina!

La squadra ha bisogno di voi: riempiamo gli spalti e facciamo sentire tutto il nostro sostegno“.

Significativo anche il riferimento alla Reggina, definita una “corazzata” dagli stessi avversari. Un riconoscimento del valore della formazione amaranto e, al tempo stesso, un ulteriore motivo per mobilitare il pubblico di casa in vista di uno degli appuntamenti più attesi della giornata di campionato.