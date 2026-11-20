Al fine di garantire una corretta e trasparente informazione alla cittadinanza in merito alle attività svolte presso l’area dell’ex scuola in località Longhi-Bovetto, Castore SPL S.r.l. interviene per fare piena chiarezza sulle operazioni in corso nel sito, smentendo categoricamente qualsiasi ipotesi di combustione illecita di residui vegetali.

L’area di Longhi-Bovetto, regolarmente in concessione alla Società, è adibita a centro di stoccaggio temporaneo degli sfalci e delle ramaglie derivanti dalla manutenzione del verde pubblico cittadino. Contrariamente a quanto erroneamente interpretato, in tale sito il materiale vegetale non viene mai bruciato: i residui vengono infatti sottoposti in loco a un processo meccanico di biotriturazione per poi essere regolarmente conferiti presso impianti autorizzati di smaltimento e compostaggio.

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Il progetto di ricerca con l’Università Mediterranea

Quanto osservato nei giorni scorsi e scambiato per un rogo di rifiuti riguarda invece un’attività scientifica autorizzata e controllata. Castore SPL S.r.l., in collaborazione con il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, sta infatti partecipando attivamente al progetto di ricerca “Eradicazione del Penniseto Setaceo in Calabria: Prevenzione, Eradicazione e studio della potenziale espansione del suo habitat”.

Nello specifico, il protocollo universitario prevede il diserbo fisico della specie aliena infestante (Cenchrus setaceus) attraverso la tecnica ecologica del pirodiserbo. Questa metodologia utilizza una fiamma mirata, alimentata a GPL ed erogata tramite un’apposita lancia, calibrata esclusivamente per devitalizzare i cespi infestanti senza provocare incendi né combustioni incontrollate. L’intera operazione viene eseguita all’interno di un’area confinata del centro di stoccaggio, nel rigoroso rispetto di tutte le normative ambientali e delle procedure di sicurezza vigenti.

Castore SPL S.r.l. conferma dunque il proprio operato all’insegna della legalità, della sicurezza e della sostenibilità ambientale, al fianco delle istituzioni accademiche del territorio per la tutela del patrimonio verde urbano.