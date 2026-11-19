I consiglieri comunali Versace, Malara (PD) e Quartuccio (Casa Riformista) hanno partecipato questa mattina al sit-in. Nel mirino la mancanza di garanzie ambientali e l'assenza di confronto istituzionale

Questa mattina i consiglieri comunali di minoranza Carmelo Versace e Marcantonio Malara (Partito Democratico), insieme a Filippo Quartuccio (Casa Riformista), hanno partecipato al sit-in promosso dai residenti di Longhi Bovetto contro la localizzazione dei moduli abitativi destinati all’accoglienza dei migranti nel quartiere di Croce Valanidi. Un’iniziativa nata per testimoniare vicinanza a una comunità esasperata e per accendere i riflettori sulle criticità politiche, amministrative e ambientali dell’operazione.

Al centro della contestazione dell’opposizione non c’è il principio dell’accoglienza, bensì il metodo scelto dall’amministrazione comunale. Un concetto ribadito con forza da Carmelo Versace, che ha puntato il dito contro la gestione accentrata della vicenda:

“La cosa peggiore è la mancata concertazione con il territorio. Nonostante i presidi circoscrizionali, si è deciso di fare altro rispetto al passato, destinando all’accoglienza una vecchia discarica”.

Secondo l’esponente dem, un tema così delicato “non può essere risolto dentro quattro stanze a Palazzo San Giorgio”, soprattutto in un contesto caratterizzato da evidenti contraddizioni:

“Alle nostre spalle c’è questa discarica dove fino a poco fa bruciavano rifiuti, poiché la società Castore deposita qui il raccolto delle alberature per poi bruciarlo, e proprio accanto sorge una struttura sportiva comunale frequentata dai nostri ragazzi. Sono cose che non coincidono l’una con l’altra”.

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Sul fronte istituzionale, Marcantonio Malara ha ricostruito il muro di gomma incontrato dall’opposizione nelle sedi consiliari:

“In commissione abbiamo chiesto di discutere non soltanto gli aspetti tecnici con i dirigenti, ma di confrontarci con l’organo esecutivo, con chi detiene l’indirizzo politico: il sindaco o un rappresentante della giunta. Questo ci è stato negato”.

Malara ha ricordato come i lavori della commissione siano stati aperti ai presidenti dei consigli di circoscrizione e ai comitati, affiancando il percorso alle assemblee pubbliche sul territorio. Tuttavia, anche dopo l’incontro tra l’assessore Fio e una delegazione di cittadini, la linea dell’esecutivo non è cambiata:

“Da quanto ci risulta non c’è stato alcun passo in avanti, nemmeno la volontà di aprire una discussione per rivalutare questa scelta”.

A sollevare pesanti interrogativi sulla sicurezza e sulla legittimità tecnica dell’intervento è stato infine Filippo Quartuccio, che ha chiesto chiarezza sulla salubrità dell’area:

“I moduli vengono localizzati su un terreno rispetto al quale non credo siano state compiutamente realizzate le verifiche sulla bonifica e le necessarie indagini geologiche e idrogeologiche. Le nostre domande sono chiare: la bonifica è stata fatta? Il terreno è idoneo?”.

Respingendo al mittente qualsiasi strumentalizzazione, il consigliere di Casa Riformista ha chiarito il senso della mobilitazione:

“La comunità non è qui contro i migranti — che personalmente considero fratelli e sorelle — né tantomeno contro il sindaco. Siamo qui per contestare i fatti, il contesto e un metodo inaccettabile: una determina pubblicata il 16 ottobre e i lavori avviati appena qualche ora dopo”.

Quartuccio ha infine lanciato un duplice appello politico all’amministrazione: in primo luogo verificare la possibilità di individuare un sito alternativo, “perché qui non sarebbe sicuro per le persone, a prescindere da chi siano”; in subordine, qualora l’iter risultasse irreversibile, aprire immediatamente un tavolo con i comitati di quartiere di Croce Valanidi e Bovetto “per progettare insieme tutte le opere compensative indispensabili per restituire dignità a questo territorio”.