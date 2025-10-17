World University Rankings, l’Unical nella classifica delle migliori università al mondo
L’Ateneo mantiene salda la propria posizione nella graduatoria internazionale del Times Higher Education (THE) migliorando in didattica, ambiente della ricerca e brevetti industriali
17 Ottobre 2025 - 08:00 | Comunicato Stampa
L’Università della Calabria (Unical) rafforza la propria reputazione nel panorama accademico internazionale, rientrando anche quest’anno nel World University Rankings, la prestigiosa classifica stilata dalla rivista inglese Times Higher Education (THE), che seleziona i migliori atenei di tutto il mondo.
L’Unical conferma la fascia 601-800 nel ranking mondiale
Nonostante l’ampliamento del numero di università prese in considerazione — 2.191 contro le 2.092 dell’edizione precedente — l’Unical mantiene la fascia 601-800, consolidando così la sua posizione all’interno del sistema universitario globale.
Tra i risultati più significativi spicca quello ottenuto nella didattica (teaching), che rappresenta quest’anno il miglior indicatore dell’Ateneo. L’Unical sale infatti di 78 posizioni, raggiungendo il punteggio massimo (100) nella voce Doctorate Staff Ratio, a conferma dell’elevata qualità del corpo docente e della solidità della formazione post-laurea.
Ricerca e innovazione in crescita costante
Segnali positivi arrivano anche dal parametro relativo all’ambiente della ricerca (research environment), che migliora di 47 posizioni, trainato dall’aumento della produttività scientifica (research productivity) e, soprattutto, dei proventi della ricerca (research income), che passano da 33.9 a 40.3 punti.
Prosegue inoltre il miglioramento del rapporto tra università e mondo produttivo: il parametro che misura la frequenza con cui la ricerca dell’Ateneo viene citata in brevetti industriali (industry) avanza di 23 posizioni, segno di un’interazione sempre più solida tra ricerca scientifica e innovazione industriale.
Un riconoscimento alla solidità e alla continuità del lavoro accademico
Il Times Higher Education conferma la solidità complessiva dell’Ateneo, che mantiene risultati equilibrati nei diversi ambiti considerati dalla classifica. Un risultato che testimonia la continuità del lavoro svolto e la capacità dell’Unical di crescere in un contesto accademico internazionale sempre più competitivo.