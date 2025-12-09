Tre giorni di raduno giovanile organizzato dalla Federazione Italiana Vela al Circolo Velico Reggio

Per tre giorni, nelle acque antistante il Lungomare, si è svolto il Raduno tecnico giovanile organizzato dalla Federazione Italiana Vela a cui partecipavano i giovanissimi della CLASSE Optimist delle regioni della Calabria e della Basilicata.

Il Raduno è stato ospitato dal Circolo Velico Reggio che ha messo a disposizione la struttura sportiva e i mezzi di assistenza necessari per effettuare i programmi degli allenamenti agonistici.

Il Raduno si è svolto sotto la supervisione dei tecnici federali Danilo Suppa e Pablo Garcia, e l’incontro tra le varie esperienze marinare testimonia l’attenzione che la Federazione italiana Vela ha per lo sviluppo e la crescita dei vivai territoriali.

“Vedere lo Stretto animarsi di vele per tre giorni è sempre un emozione e ospitare un raduno federale è motivo di orgoglio. – ha dichiarato il Presidente Carlo Colella. La rada Giunchi è uno specchio d’acqua che fornisce tutti gli elementi tecnici e metereologici per disputare sempre la disciplina della vela. Investire sui giovanissimi è la finalità di tutti Circoli e una scommessa sul futuro della nostra città e della nostra regione“.

Sulla importanza del raduno di dicembre è intervenuto Fabio Colella, Consigliere Nazionale della Federazione Italiana Vela: “Questo Raduno conferma la volontà della FIV di essere presente capillarmente sul Territorio. La sinergia tra Calabria e Basilicata è fondamentale: stiamo lavorando per alzare l’asticella tecnica dei ragazzi, affidandoli a coach di assoluto valore come Danilo Suppa e Pablo Garcia. Portare la formazione d’eccellenza qui, al Sud, è la strada giusta per scovare e coltivare i campioni di domani. Un ringraziamento va al Circolo ospitante per l’organizzazione impeccabile“.