Giovani Imprenditori Confcommercio: il reggino Paolo Destefano nel Direttivo Nazionale

Una grande soddisfazione per Confcommercio Reggio Calabria e per i Giovani Imprenditori reggini. Paoluccio Destefano, Presidente del nostro Gruppo Giovani, entra nel Consiglio Direttivo Nazionale dei Giovani Imprenditori Confcommercio, guidato dal Presidente Matteo Musacci: un riconoscimento che premia il valore di Paolo e il percorso del Gruppo iniziato da meno di due anni, fatto di dedizione, idee coraggiose e impegno verso le imprese e i giovani del territorio.

La nomina di Paoluccio Destefano e la soddisfazione del Gruppo Giovani

“Accolgo questa nomina con grande emozione e senso di responsabilità” – commenta Destefano – “È un risultato che nasce da un grande lavoro di squadra, dal supporto e dall’impegno di tanti colleghi che in questi mesi ci ha consentito di sviluppare iniziative e progetti di valore. Un ruolo che condivido con tutto il Gruppo e che intendo onorare rappresentando al meglio i giovani imprenditori reggini, anche nel contesto nazionale”.

Nei mesi scorsi il Gruppo Giovani reggino si è distinto con iniziative di forte impatto, tra cui l’ultima convention nazionale ShareIt, che ha portato in Città oltre cento giovani imprenditori da tutta Italia, confermando l’energia e la coesione di una squadra in costante movimento.

Le parole di Confcommercio Reggio Calabria

“La nomina di Paolo è motivo di orgoglio per tutta la nostra Struttura territoriale” dichiara il Presidente di Confcommercio Reggio Calabria Lorenzo Labate. “Rappresenta la conferma della qualità del lavoro svolto e della capacità dei nostri giovani di contribuire con visione e competenza allo sviluppo del sistema Confcommercio”.

Soddisfatto anche il Direttore Fabio Giubilo, che sottolinea come la nomina è: