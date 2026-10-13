Hitachi Rail, UGL Metalmeccanici conquista una rappresentanza RSU nello stabilimento

“Straordinario risultato per l’UGL Metalmeccanici all’interno dello stabilimento Hitachi Rail STS, dove la sigla sindacale ha conquistato un seggio RSU con l’elezione di Pasquale Casile. Un’affermazione fondamentale che premia il lavoro di squadra, l’impegno sul territorio e la capacità di rinnovamento del sindacato”.

Espressa grande soddisfazione da parte del Segretario Regionale UGL Metalmeccanici, Teodoro Lorenzo Colica, che a soli 32 anni guida la struttura regionale su diretta fiducia del Segretario Nazionale Antonio Spera:

“L’elezione di un nostro rappresentante all’interno dello stabilimento Hitachi Rail STS è un traguardo di straordinaria importanza e motivo di profondo orgoglio per tutta la nostra organizzazione. Ripagare con risultati concreti la fiducia della Segreteria Nazionale è la risposta migliore che potessimo dare a tutti i lavoratori.”

Un percorso tra sfide e impegno personale

Un percorso non privo di ostacoli, come sottolinea lo stesso Segretario Regionale, legato alla provenienza professionale, alle dinamiche di rappresentanza e al momento complesso che vive il sito produttivo:

“Non è stato un percorso semplice: oltre alla mia giovane età, provengo da un’azienda dell’indotto e non sono un dipendente diretto Hitachi Rail STS. Inizialmente questo poteva farmi percepire come una figura distante dai colleghi dello stabilimento. Viviamo in una realtà in cui, anche se fa male dirlo, il cambiamento fa paura. Si parla sempre di voler dare spazio ai giovani, ma nella realtà dei fatti non è quasi mai così, nessuno vuole lasciare la propria poltrona. A questo si aggiunge la difficile condizione lavorativa personale che sto vivendo: in questo momento storico sono anch’io in cassa integrazione da mesi, sperimentando sulla mia pelle l’aspetto più crudo dell’incertezza lavorativa. Nonostante ciò, continuo a battermi in prima linea per la tutela dei diritti e per la stabilità dell’indotto di fronte ai cali produttivi. Spero davvero che questo risultato sia l’inizio di un vero e profondo cambiamento sindacale, per essere sempre al fianco dei lavoratori nel miglior modo possibile. Insieme a un gruppo fantastico, siamo riusciti a superare ogni diffidenza portando avanti un progetto basato su presidio costante, duro lavoro, umiltà e tanti sacrifici.”

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento ad Antonio Spera, che ha creduto fin dal primo momento nel mio e nel nostro progetto, incoraggiandoci e sostenendoci giorno dopo giorno con grande determinazione.”

Un plauso e un ringraziamento accorato vanno a tutta la squadra che ha reso possibile questo traguardo, a partire dal Segretario Provinciale Giuseppe Chiarolla per il costante ed essenziale supporto operativo e strategico offerto durante la campagna elettorale:

