Reggina: adesso è ufficiale, risolto il contratto con Verduci. Il comunicato

La notizia era stata anticipata già nella giornata di ieri e adesso è diventata ufficiale. Giuseppe Verduci e la Reggina si separano.

Il comunicato

“AS Reggina 1914 comunica di aver risolto consensualmente il contratto del calciatore Giuseppe Verduci. A Giuseppe i saluti e i ringraziamenti del club per la professionalità e l’abnegazione dimostrata fino all’ultimo giorno”.