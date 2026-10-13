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Reggina: adesso è ufficiale, risolto il contratto con Verduci. Il comunicato

Poche apparizioni nella scorsa stagione, fuori dal progetto tecnico in questa

13 Ottobre 2026 - 13:01 | Comunicato

Reggina Cantalupa Giuseppe Verduci ()

La notizia era stata anticipata già nella giornata di ieri e adesso è diventata ufficiale. Giuseppe Verduci e la Reggina si separano.

Il comunicato

“AS Reggina 1914 comunica di aver risolto consensualmente il contratto del calciatore Giuseppe Verduci. A Giuseppe i saluti e i ringraziamenti del club per la professionalità e l’abnegazione dimostrata fino all’ultimo giorno”.

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RegginaReggio Calabria Calcio
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