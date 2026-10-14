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Giornata dell’Ascolto, a Reggio uno sportello gratuito per ‘aiutare ad aiutarsi’

L'appuntamento è per il 21 ottobre con incontri individuali di trenta minuti in uno spazio riservato

14 Ottobre 2026 - 16:08 | Comunicato Stampa

Reggio Calabria Città Panorama

Temporary Work RC e l’associazione F.A.R.O. propongono uno Sportello di Ascolto gratuito, aperto a tutti, con incontri individuali di trenta minuti in uno spazio riservato. L’appuntamento è per il 21 ottobre (dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:30, in Via Pio XI 144/146), data istituita per promuovere l’ascolto consapevole, l’empatia e il dialogo nelle relazioni umane.

Ad accogliere coloro che desiderano usufruire del servizio saranno presenti i Counselor ed i tirocinanti del Master in Gestalt Counseling ad indirizzo Fenomenologico Esistenziale dell’associazione F.A.R.O. (Marco Andreoli, Presidente F.A.R.O.; Claudia Scuncia, Counselor referente territoriale F.A.R.O.; Stefania Maimone, Silvia Salsone, Giusy Marino, Irma Lanucara, Federica Romani, Rosalba De Fazio).

Per prenotare è possibile inviare un messaggio privato al numero 3922928518 o passare direttamente in sede.

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Che cos’è il counseling e a cosa serve

Il counseling è una relazione d’aiuto professionale che offre uno spazio d’ascolto empatico e non giudicante. Serve ad accompagnare la persona in un momento di difficoltà, cambiamento o scelta, aiutandola a fare chiarezza su ciò che sta vivendo per migliorare il proprio benessere emotivo e relazionale.

Questo percorso riprende il concetto di “aiutare ad aiutarsi”, partendo dal presupposto che ognuno possieda già in sé una naturale spinta a stare bene e a realizzare il proprio potenziale.

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Il Counselor, infatti, non fornisce soluzioni pronte, ma è la figura professionale che accompagna a riconoscere e a valorizzare le proprie risorse, sia quelle interne che quelle esterne, per permettere di ritrovare, attraverso la relazione d’aiuto, la propria strada e a vedere, ascoltare e sentire i propri autentici bisogni.

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